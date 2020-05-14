В Вологде начали выдавать третью партию сухпайков для школьников

14.05.2020 [Общество]

В Вологде начали выдавать финальную партию продуктовых наборов для школьников в этом учебном году. Право на такие сухпайки в период дистанционного обучения имеют дети из многодетных и малообеспеченных семей, школьники с  ограниченными возможностями здоровья и состоящие на учете в противотуберкулезном диспансере.

Пакеты с сухим питанием рассчитаны на все рабочие дни до конца учебного года. Ранее NewsVo сообщал, что для каждой параллели эти сроки разные: 1-4 классы  обучение заканчивают 23 мая, 5-8 классы — 27 мая, 10-е классы — 30 мая,  9-е и 11-  классы  — 5 июня.

«Мы делаем 8 вариантов продуктовых наборов — 4 разных наполнения в зависимости от срока обучения для детей с ОВЗ и 4 — для детей общеобразовательной школы. Всего  готовим порядка 12 300 пакетов. Содержание сухого питания разнообразное: консервы, крупы, мука, сахарный песок, сок,  сладости», —  пояснила директор МАУ «Центр социального питания» Яна Фадеенко.

Набор для  9 и 11 классов, рассчитанный на 19 дней, включает в себя: 3 банки куриного фарша, 2 банки рыбных консервов ,  4 упаковки макаронных изделий, по 2 упаковки риса и гречи, 2 упаковки чая, зеленый горошек, 2 упаковки сахарного песка, 2 литра сока, 2 кг муки, печенье, вафли.  

С 13 мая в областной столице началась доставка наборов продуктов в школы и выдача их родителям по графику, разработанному педагогами. С 18 мая детям с ОВЗ начнут доставлять продукты на дом волонтеры.

Ранее NewsVo сообщал, что на период дистанционного обучения школьников в Вологодской области приняли решение о замене бесплатного или льготного питания детей выдачей продуктовых наборов. Родителям оформлять дополнительные заявления или справки не требуется, выдача будет осуществляться на основании ранее представленных документов на бесплатное питание. В начале апреля в Вологде приняли решение доставлять наборы всем школьникам с помощью волонтеров, однако оказалось, что добровольцев с транспортом не так много. В итоге было принято решение, что сухпайки доставляются на дом только детям с ОВЗ, а для остальных родители сами забирают набор в школе. 

Тэги: продукты, детское питание
Фото пресс-службы администрации Вологды

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