В Вологде волонтеры просят помощи в доставке продуктовых наборов школьникам

10.04.2020 [Общество]

В Вологде волонтеры просят помочь им довезти продуктовые наборы школьникам льготных категорий.  Сухпайки необходимо доставить на 7600 адресов, по данным на вечер 9 апреля было разведено только 1700 наборов. Остальные тоже нужно доставить как можно скорее.

«На данный момент доставкой продуктов питания занимаются порядка 150  волонтеров, при этом  их них только 35 человек - с машинами. В итоге процесс идет гораздо медленнее, чем мог бы, ведь продуктовых наборов много, адреса –в самых разных районах города. Мы очень просим откликнуться тех, кто готов помочь волонтерам транспортам и ускорить процесс доставки. Помощь водителей требуется в течение пятницы, субботы, воскресенья, то есть с 10  по  12 апреля.  Помогать в доставке можно в те промежутки времени, которые у вас свободны, график  откорректируем. Очень просим откликнуться всех неравнодушных», - рассказала директор МЦ «ГОР.СОМ35», на базе которого работает городской волонтерский корпус, Яна Филиппова.

Наборы на полу в здании центра Горком35, фото выложено на странице Максима Выдрова 8 апреля

Волонтеры просят помощи у водителей с личным транспортом, а также представителей бизнеса. Всех, кто хотел бы ее оказать, просят звонить по телефону 76-02-55.

Ранее NewsVo сообщал, что на период дистанционного обучения школьников в Вологодской области приняли решение о замене бесплатного или льготного питания детей выдачей продуктовых наборов. Родителям оформлять дополнительные заявления или справки не требуется, выдача будет осуществляться на основании ранее представленных документов на бесплатное питание. В регионе работает "горячая линия" по вопросам предоставления наборов, обращения принимаются на номер 8 921-822-35-28.

Тэги: школьники, дети, детское питание

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