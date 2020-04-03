Школы Вологодской области с 6 апреля выходят на дистанционное обучение

В Вологодской области школьники с 6 апреля выходят на дистанционное обучение. Об этом в ходе оперативного совещания в региональном правительстве заявил губернатор Олег Кувшинников.

Кроме того, дистанционно будут учиться студенты колледжей и техникумов, вузов региона. Начнут дистанционную работу учреждения дополнительного образования.

Ранее NewsVo сообщал, что в Вологодской области школьников досрочно отправили на каникулы с 18 марта по 1 апреля из-за коронавируса. Позднее, когда президент объявил неделю с 30 марта по 5 апреля нерабочей, каникулы продлили еще на неделю.