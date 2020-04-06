До 10 апреля все льготные категории школьников Вологодской области должны получить первые сухпайки

«Горячая линия» по вопросам выдачи продуктовых наборов льготным категориям школьников открылась в Вологодской области. Звонки принимаются по телефону 8 921-822-35-28.

На период дистанционного обучения школьников в Вологодской области приняли решение о замене бесплатного или льготного питания детей выдачей продуктовых наборов.

— Это касается детей с ограниченными возможностями здоровья, детей из малоимущих семей, многодетных семей и детей, состоящих на учете в противотуберкулезном диспансере, — сообщает пресс-служба департамента образования Вологодской области.

Родителям оформлять дополнительные заявления или справки не требуется, выдача будет осуществляться на основании ранее представленных документов на бесплатное питание. Наборы можно получить по месту учебы. Комплектоваться и выдаваться они будут на двухнедельных срок. Первые наборы планируется выдать до 10 апреля.

Ранее NewsVo уже сообщал, что в Вологде такие продуктовые наборы волонтеры будут приносить детям на дом.