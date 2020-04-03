Школьники из малоимущих и многодетных семей Вологды будут получать бесплатный сухой паёк

7600 школьников Вологды должны получать бесплатное питание в школах в качестве льготы для малоимущих и многодетных семей. Мэр Вологды Сергей Воропанов в своем обращении 3 апреля заявил, что средства на льготное питание в бюджете выделены, поэтому во время дистанционного обучения детям доставят продукты на дом в качестве сухого пайка.

- В Вологде 7 600 таких ребят. Мы уже понимаем, что в школу 6 апреля они не пойдут. Поскольку средства на льготное питание в бюджете заложены, то мы решили выдавать сухие пайки сразу на 10 дней, - сказал Сергей Воропанов. - Мы думали, каким образом будем их доставлять, в школу не надо будет приходить. Я думаю, что мы отработаем с волонтерами и доставим в каждую семью эти сухие пайки.

Сухие пайки будут сформированы на 10 дней, исходя из суммы, которая заложена на бесплатное питание ребенка в бюджете. Так в набор для ученика начальных классов входят: растительное масло, тушенка из говядины, печенье, сахар-песок, греча, рис и фруктовый сок.

В набор для старшеклассников, помимо вышеперечисленного, добавляются ещё пакет муки и фруктовый кисель в брикетах. А в набор для детей с ОВЗ добавят ещё банку рыбных консервов.

По словам Сергея Воропанова, никуда за этими наборами ходить не нужно, с каждой семьёй предварительно свяжутся и волонтеры принесут продукты на дом.