В Вологодской области разрешили работать автосалонам и химчисткам

12.05.2020 [Общество]

В Вологодской области разрешили работать организациям, занимающимся ремонтом компьютерной техники, предметов личного потребления, химчисткам и прачечным, салонам по продаже авто- и мототехники, а также запчастей и расходных материалов к ним. Об этом на своей странице в соцсети сообщил губернатор Олег Кувшинников. 

- По рекомендации главного санитарного врача области, пока не открываем парикмахерские и салоны красоты, кафе и рестораны, спортивные комплексы и бассейны. Велик риск заражения COVID-19. Если к концу недели сохранится благоприятная эпидемиологическая ситуация (индекс распространения инфекции на уровне 1), мы сможем открыть «первую волну». Это предприятия и учреждения сферы услуг и торговли с небольшими торговыми площадями и отдельным входом, - отметил Кувшинников. 

Ранее NewsVo сообщал, что, согласно постановлению регионального правительства, в Вологодской области с 12 мая разрешили работать предприятиям промышленности, строительства, сельского хозяйства, а также фирмам из смежных сфер. При этом режим самоизоляции в области продлили до 1 июля. 

Тэги: коронавирус

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