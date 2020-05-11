Владимир Путин попросил губернаторов разрешить людям гулять на улицах

11.05.2020 [Общество]

Президент России Владимир Путин попросил губернаторов разрешить жителям выходить из дома на улицу. Об этом он заявил в ходе обращения 11 мая. 

— Прошу глав регионов при соблюдении всех требований безопасности, везде, где это допустимо, предоставить людям возможность не только выходить из дома, но гулять с детьми, заниматься индивидуально спортом. Конечно, таким образом, чтобы минимизировать угрозу распространения вируса. Дорогие друзья, будьте предельно осторожны. Сохраняйте, даже усиливайте сейчас свое внимание к личными мерам предупреждения заражения. Подчас сил нет терпеть все эти ограничения. Но заразиться, заболеть, потерять трудоспособность — намного хуже, — отметил Путин.

Ранее NewsVo сообщал, что с 12 мая в России завершается режим нерабочих дней.  При этом, согласно постановлению регионального правительства, в Вологодской области с 12 мая разрешат работать предприятиям промышленности, строительства, сельского хозяйства, а также фирмам из смежных сфер. Однако режим самоизоляции в регионе продлили до 1 июля. 

Тэги: коронавирус

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