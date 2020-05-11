За сутки в Вологодской области выявили 19 новых пациентов с коронавирусом

В Вологодской области с начала эпидемии выявили 317 случаев коронавируса. За последние сутки количество заболевших выросло на 19. Так, семь новых случаев зарегистрировано в Вологде, два - в Череповце, пять - в Вологодском районе, три - в Шекснинском, по одному - в Грязовецком и Великоустюгском.

Таким образом, в Вологде всего выявлено 125 случаев заражения, в Череповце — 96, Шекснинском районе — 17, в Великоустюгском районе — 11, в Нюксенском районе — 4, в Кадуйском районе — 5, в Вологодском районе — 23, в Череповецком районе — 3, в Грязовецком — 12, в Кичменгско-Городецком районе — 5, в Кирилловском районе — 4, в Никольском районе — 2, в Усть-Кубинском — 4, в Бабушкинском — 3, по одному в Устюженском, Тотемском, Сокольском районах. С начала эпидемии выздоровело 128 человек (плюс 7 за минувшие сутки), два человека умерли (жители Вологды и Великоустюгского района).

В коронавирусном моногоспитале Череповца, по информации мэра города Вадима Германова, 52 пациента (из них 7 – череповчане, 45 человек – жители других городов и районов Вологодской области). В тяжелом состоянии пять человек, из них двое подключены к аппарату ИВЛ.