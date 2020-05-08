14 новых случаев коронавируса выявили в Вологодской области за сутки

14 новых случаев коронавирусной инфекции выявили в Вологодской области за сутки. Из них восемь — в Вологде, три - в Череповце, по одному в Шексне, Кичменгско-Городецком и Нюксенском районах.

По данным на утро 8 мая, в регионе всего выявлено 267 случаев COVID-19. В Вологде 108 случаев заражения, в Череповце — 91, Шекснинском районе — 12, в Великоустюгском районе — 8, в Нюксенском районе — 4, в Кадуйском районе — 2, в Вологодском районе — 9, в Череповецком районе — 3, в Грязовецком — 10, в Кичменгско-Городецком районе — 5, в Кирилловском районе — 4, в Никольском районе — 2, в Усть-Кубинском — 4, в Бабушкинском — 2, по одному в Устюженском, Тотемском, Сокольском районах. С начала эпидемии выздоровело 107 человек (плюс 2 за минувшие сутки).

Ранее NewsVo сообщал, что, согласно постановлению регионального правительства, в Вологодской области с 12 мая разрешат работать предприятиям промышленности, строительства, сельского хозяйства, а также фирмам из смежных сфер. При этом режим самоизоляции в области продлили до 1 июля.