14 новых случаев коронавируса выявили в Вологодской области за сутки

08.05.2020 [Общество]

14 новых случаев коронавирусной инфекции выявили в Вологодской области за сутки. Из них восемь — в Вологде, три -  в Череповце, по одному в Шексне, Кичменгско-Городецком и Нюксенском районах.

По данным на утро 8 мая, в регионе всего выявлено 267 случаев COVID-19. В Вологде 108 случаев заражения, в Череповце — 91, Шекснинском районе — 12, в Великоустюгском районе — 8, в Нюксенском районе — 4,  в Кадуйском районе — 2,  в Вологодском районе — 9, в Череповецком районе — 3, в Грязовецком — 10,  в Кичменгско-Городецком районе — 5, в Кирилловском районе — 4, в Никольском районе — 2, в Усть-Кубинском — 4, в Бабушкинском — 2, по одному в Устюженском, Тотемском, Сокольском районах. С начала эпидемии выздоровело 107 человек (плюс 2 за минувшие сутки).

Ранее NewsVo сообщал, что, согласно постановлению регионального правительства, в Вологодской области с 12 мая разрешат работать предприятиям промышленности, строительства, сельского хозяйства, а также фирмам из смежных сфер. При этом режим самоизоляции в области продлили до 1 июля. 

Тэги: коронавирус

ТОП 10 НОВОСТЕЙ

Скончался 25-летний житель Вологды с подтвержденным коронавирусом
Дистанционное обучение: в Череповецком районе школьники с ноутбуками ловили мобильную сеть на улице
Режим самоизоляции из-за коронавируса в Вологодской области продлят до 1 июля
12 пациентов с коронавирусом за сутки выявили в Вологодской области
20 новых случаев коронавируса выявили в Вологодской области за сутки
На железнодорожном вокзале Вологды пассажиры прибывших поездов стоят в очередях на проверку
Дизайнера Артемия Лебедева удивили люди с пивом и в масках на улицах Череповца
В реке Вологде обнаружили тело пропавшего в марте мальчика
В Вологде составили более 500 протоколов за нарушение режима самоизоляции
С 12 мая в Вологодской области разрешат работать предприятиям промышленности, строительства, сельского хозяйства
07.05.2020 [Происшествия]

В полиции Вологды проведут служебную проверку после сообщений о невыезде наряда на вызов

1899
3

ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

В областной больнице №2 Череповца устанавливают новый комплекс лучевой терапии
Вологодское УФАС возбудило антимонопольное дело о завышении цен на сжиженный газ в баллонах
Череповчанка перевела представившемуся «киберполицейским» мошеннику 3 млн рублей
В Вожегодском районе из-за подтопленной дороги от внешнего мира отрезаны 11 деревень
«Стену Памяти» с фотографиями участников Великой Отечественной войны установили в Череповце
14 новых случаев коронавируса выявили в Вологодской области за сутки
Памятник авиаконструктору Сергею Ильюшину открыли в деревне Березник Вологодского района
 


07.05.2020 [Общество]

«Льготы не для нас»: бизнес в Вологодской области ждет реальной помощи от властей

2704
0
08.05.2020 [БлогоVO]

Наши постоянные пациенты, нуждающиеся в медицинской помощи, они ведь никуда не делись

84
0
08.05.2020 [Обзор Прессы]

Оштинский рубеж стал непреодолимым кордоном для союзников нацистской Германии

223
0
При любом использовании материалов сайта обязательна гиперссылка на адрес newsvo.ru
Интернет-студия «Сайтово» — cоздание, реализация и техподдержка
Яндекс.Метрика