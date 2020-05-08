20 населенных пунктов отрезаны из-за подтопления дорог в Вологодской области

В Вожегодском, Тарногском, Харовском и Вытегорском районе из-за подтопления участков дорог остаются отрезанными от внешнего мира 20 населенных пунктов. Об этом утром 8 мая сообщает пресс-служба областного УМЧС.

В Верховажском районе, где 7 мая объявили режим ЧС из-за паводка, остаются подтопленными 49 придомовых участков в районном центре, с территории деревень Дьяконовская и Ореховская вода ушла. В Сямже по-прежнему подтоплено подвальное помещение одного жилого дома, по-прежнему сохраняется угроза подтопления еще трех домов, в которых проживают 19 человек.В Череповецком районе к отрезанному населенному пункту Нянькино организована лодочная переправа.

Накануне была восстановлена размытая водой дорога в Сямженском районе, возобновлено сообщение с населенным пунктом Согорки, где проживает 55 человек. 7 мая вода также ушла из поселка Сосновка Вологодского района, где было подтоплено 7 придомовых участков.