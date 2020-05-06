Уровень воды в реке Вологде приблизился к критическим отметкам

Из-за обильных осадков уровень воды в реке Вологде поднялся до 432 см. Это близко к критическим отметкам. При показателе в 450 см начнётся подтопление улицы Луговой. Власти города говорят, что готовы к такой ситуации.

— У нас разработан план мероприятий по реагированию. При необходимости в кратчайшие сроки будет доставлен песок, для отсыпки заградительной дамбы. Осенью и зимой проводились работы по очистки русел малых рек, водоотводных каналов на территории дачных и садоводческих кооперативов, — сообщил мэр Сергей Воропанов.

Он также добавил, что причиной паводка, случившегося осенью 2019 года, стали обильные осадки, а не Михальцевская плотина. К такому выводу, по его словам, пришли специалисты ВоГУ.

— Плотина не оказала влияния на рост уровней, так как уровни верхнего и нижнего бьефа плотины были одинаковыми, Когда уровень выше и ниже плотины практически сравнялся, все затворы были открыты. На данный момент уровень воды в реке выше и ниже плотины тоже равный, затворы открыты. Похожая картина наблюдается и на месте впадения реки Тошня в Вологду, — добавил мэр.

За 4 и 5 мая в Вологде выпало 38 мм осадков. Это в 10 раз выше нормы.

Ранее NewsVo сообщал, что в Сямженском районе из-за дождей поднялся уровень воды в реке Полевая Бохтюга, размыта дорога местного значения «Юковская-Голузино», нарушено сообщение с 44 деревнями. В самой Сямже вода затопила проезжую часть улицы Советской. С вечера 5 мая движение автомобилей по ней запрещено.