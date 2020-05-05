В Сямженском районе из-за дождей размыло дорогу

В Сямженском районе из-за дождей поднялся уровень воды в реке Полевая Бохтюга, размыта дорога местного значения «Юковская-Голузино».

- В результате размыва нарушено сообщение в 44 населенных пунктах, с населением 719 человек. Для обеспечения населения продуктами питания функционируют 9 магазинов, продуктами обеспечены, - сообщает пресс-служба областного УМЧС.

Ремонтно-восстановительные работы на участке начнутся, как отмечают в администрации района, 6 мая.

В самой Сямже, как сообщает районная газета "Восход" проезжую часть улиц также заливает водой.

В соцсетях жители Череповецкого района также сообщают, что из-за поднявшегося уровня воды река снесла мост к деревне Нянькино.