В Сямженском районе из-за дождей размыло дорогу

В Сямженском районе из-за дождей поднялся уровень воды в реке Полевая Бохтюга, размыта дорога местного значения «Юковская-Голузино».
- В результате размыва нарушено сообщение в 44 населенных пунктах, с населением 719 человек. Для обеспечения населения продуктами питания функционируют 9 магазинов, продуктами обеспечены, - сообщает пресс-служба областного УМЧС.
Ремонтно-восстановительные работы на участке начнутся, как отмечают в администрации района, 6 мая.
В самой Сямже, как сообщает районная газета "Восход" проезжую часть улиц также заливает водой.
В соцсетях жители Череповецкого района также сообщают, что из-за поднявшегося уровня воды река снесла мост к деревне Нянькино.
- На сегодня мост уже начинает уплывать, уровень воды поднимается с каждым часом, затопило уже прилегающую территорию, а в деревне остались дети, старики и инвалиды, - пишет Екатерина Тезина.