Дистанционное обучение вологодских школьников приостановят с 1 по 11 мая

30.04.2020 [Общество]

С 1 по 11 мая дистанционное обучение в школах, колледжах и техникумах Вологодской области будет приостановлено, сообщает департамент образования региона. Об этом говорится в постановлении правительства области от 29 апреля 2020 года.

— Приостановить на период с 1 по 11 мая 2020 года включительно реализацию следующих образовательных программ с применением дистанционных технологий: образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего образования, дополнительных образовательных программ, образовательных программ среднего профессионального образования, — предписывает документ.

Ранее NewsVo сообщал, что президент России Владимир Путин из-за ситуации с коронавирусом в стране объявил нерабочими дни 6,7,8 мая. Таким образом, выходные будут с 1 по 11 мая включительно. 

Школьники в Вологодской области на дистанционном обучении с 6 апреля. Уже в первый день у родителей появилось много вопросов к новому формату работы. У одних «все виснет», у других вообще нет дома необходимого количества гаджетов для обучения детей, кто-то работает, и за уроками приходится сидеть с вечера до поздней ночи, кто-то возмущен огромным количеством заданий. NewsVo собрал мнения родителей, педагогов, а также официальную позицию департамента образования региона по поводу «дистанционки» в отдельном материале. 

Тэги: школьники, дистанционное обучение, коронавирус

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