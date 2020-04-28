Путин объявил нерабочими дни с 1 по 11 мая

28.04.2020 [Общество]

Президент России Владимир Путин объявил нерабочими дни 6,7,8 мая. Таким образом, выходные будут с 1 по 11 мая включительно. 

По словам главы государства, в эти дни заработная плата работникам должна быть сохранена.

«Нельзя отменять ограничения под копирку во всех регионах сразу», — подчеркнул Путин. Отмена ограничений, по словам президента, должна быть поэтапной.

Ранее NewsVo сообщал, что, по данным на утро 28 апреля,  в Череповце 71 случай коронавируса, в Вологде — 64, в Шекснинском районе - 6, в Великоустюгском районе — 5, в Нюксенском районе — 3,  в Кадуйском районе — 2,  в Вологодском районе -3, в Череповецком районе — 3, в Грязовецком — 4, по одному случаю в Кичменгско-Городецком районе, Устюженском, Тотемском, Бабушкинском, Никольском районах. С начала эпидемии от коронавируса вылечились 41 человек (плюс 8 за минувшие сутки). 

Тэги: коронавирус
Сюжет: Пандемия коронавируса

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