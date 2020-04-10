Страдают все: что не так с дистанционным обучением школьников в Вологде?

В Вологде, как и во всей области, школьники с 6 апреля вышли на дистанционное обучение. Уже в первый день у родителей появилось много вопросов к новому формату работы. У одних «все виснет», у других вообще нет дома необходимого количества гаджетов для обучения детей, кто-то работает и им приходится сидеть с детьми за уроками с вечера до поздней ночи, кто-то возмущен огромным количеством заданий. NewsVo собрал мнения родителей, педагогов, а также официальную позицию департамента образования региона по поводу «дистанционки».

«Глаз дергается»

О том, что это больше похоже на ад, чем на обучение, написал даже депутат Законодательного собрания Денис Долженко:

— Дети сели за компьютер, родители схватились за голову. Признаю, возможно я не очень хорошо разбираюсь в компьютере, но увидев в школьной беседе за час больше 200 сообщений понял — я такой не один. Вопрос простой, вчера у большинства школьников началось дистанционное обучение. К этому оказалось не готов никто. Ни дети, хотя, им проще всех, для них это больше развлечение, ни родители, ни учителя, ни сами сервисы и программы. Кроме сообщений негодований от родителей в школьной беседе, с невозможностью что-либо настроить и подключить дома, на глаза попадались аналогичные сообщения и в социальных сетях.

По словам Долженко, люди обсуждали и другие проблемы: отсутствие дома компьютера или планшета, интернета, наличие в семье двух и более детей, которым надо одновременно учиться, но за компьютером сидит папа и мама, которые работают дистанционно. Непонятно, как сдавать домашние задания.

— Что делать с физкультурой? А ведь есть еще семьи, где помимо школьника, ещё и ребёнок — студент. Тут новые проблемы. Вот вам и XXl век, вот вам и научно — технический прогресс. А ведь о введении дистанционного обучения или как минимум курсах, онлайн обучении говорится давно. Вот только, к сожалению, это все разговоры. Сейчас придумали, а как реализовать — не подумали. Нам также не удалось войти в одну из программ — foxvord», — написал у себя на странице Денис Долженко.

Скриншот занятия в системе "Фоксворд"

В ответ на свой пост Долженко получил много гневных комментариев о дистанционном обучении. У родителей «закипает» так, что они не стесняются выражаться нецензурно. У одних «все виснет», у других вообще нет дома необходимого количества гаджетов для обучения детей, кто-то работает и им приходится сидеть с детьми за уроками с вечера до поздней ночи, кто-то возмущен огромным количеством заданий.

— Тяжело и детям, и взрослым. Одному ребёнку без помощи взрослых не усвоить материал (исключение есть везде). Разные платформы, задания,… Мы вчера целый день потратили на уроки и д/з. А если я на работе, то вечером просто физически не успеем все сделать. Ооочень не удобно дистанционное образование, — пишет в ответ на пост депутата Елена Садовая.

— У нас вчера тоже началась проблема номер 1 — как объяснить ребёнку правильно, да так чтобы Я-родитель не «взорвался» и ребёнок не начал переживать из-за учебы. Представляю, что будет через месяц, когда все дети вернутся за свои школьные парты…это же сумбур. А ещё я считаю, если всех переведи на дистанционное обучение, то пусть государство, департамент образования позаботится об бесплатном интернете и всех комплектующих для учеников. Есть те, у кого один гаджет с выходом в интернет на всю семью, есть те кто живут в деревнях, а там постоянная проблема с сетью интернета. Нужно ведь думать не только о себе, но и других, — комментирует Ольга Логинова.

— Вчера пришел с работы. У жены шухер на голове, глаз дёргается. Компьютер только на одного ребенка отработал 14 часов. Одной математики было 6 заданий (3 классных и 3 как бы д/з), но собирать эти задания - это отдельная история. В группе на стене все учителя подряд постят д/з, не поймёшь, что к чему, а ещё родители долбят комментарии пачками. Приходится по 100 раз все посты перечитывать, чтобы собрать все д/з, а тут ещё и электронный дневник подключается. Один преподаватель говорит, что там не нужно брать д/з, другой говорит, что нужно. Вот и пойми, что и как, — говорит Даниил Фокеев.

Общественная активистка Ольга Веревкина тоже оставила отзыв у себя на странице:

«Мне очень много надо усилий, что бы не писать матом на данной странице! Вы в один день нас решили сделать программистами, учителями по всем предметам! Я повторяю! ПЕДАГОГИ УЧИЛИСЬ 6 ЛЕТ!!! Я НЕ УЧИЛАСЬ В ПЕДВУЗЕ НИ ДНЯ!!!!! Заканчивайте цирк с очередными собственными галочками!!!!! Прекратите издевательство над учениками и их родителями!!!!!».

Мучение «онлайн»

Из всех сообщений ясно одно: дистанционное обучение в Вологде провалилось. На передовой оказались родители и педагоги, которые не кричат о проблемах в социальных сетях, но тоже вынуждены работать в очень сложных условиях.

«Однако учителя готовы помогать школьникам советами, рекомендациями и разъяснениями по изучению материала. В каждой школе и даже в каждом классе этот процесс может быть организован по-разному, единых требований нет. Поэтому уточнить, как это происходит можно у своего учителя или классного руководителя. Кроме того, в каждой школе есть „горячие линии“ по организации дистанционного обучения в муниципалитете», — прокомментировала ситуацию уполномоченный по правам ребенка в Вологодской области Ольга Смирнова.

Стоит отметить, что многие учителя тоже родители, и их дети тоже учатся. Но теперь они вынуждены быть практически круглые сутки на связи с родителями своих учеников, не отстать от программы и получить хоть какой-нибудь результат в итоге.

Журналист NewsVo, потратив много нервов с обучением ребенка, обратилась на горячую линию департамента образования, где ей пояснили, что в сложной ситуации следуют вместе с учителем проработать индивидуальный план обучения. Если учитель на встречу не идет, то департамент готов обратиться к директору и помочь решить проблему с нагрузкой уже через него. Кроме того, родитель может перейти на семейную форму обучения. Также там пояснили, что онлайн-площадки выбирает учитель, и ни департамент, ни директор не имеют права принуждать педагога использовать какую-то определенную систему.

Фото NewsVo

10 апреля департамент опубликовал подробные объяснения по поводу дистанционного обучения на своем сайте.

«Мы обращаемся к нашим образовательным организациям, чтобы они четко определили минимальное количество интернет ресурсов, используемых для изучения нового материала, для выполнения заданий обучающимися, — пояснила заместитель начальника Департамента образования области Любовь Воробьева. — Уважаемые педагоги, необходимо четко сформировать обратную связь с обучающимися».

Любовь Николаевна также подчеркнула, что все задания должны направляться через электронный дневник. При его отсутствии можно использовать электронную почту или группу Вконтакте. Школьники могут направлять ответы любым доступным для них способом.

В департаменте посоветовали не перегружать учеников, исключить домашние задания для начальной школы по таким предметам как физкультура, музыка, ИЗО и т.д. , не требовать жесткого контроля. Оценки за домашние работы выставлять по системе «зачет-незачет» или одну оценку за несколько работ по одной теме.

«Также руководителям школ рекомендуется рассмотреть возможность перевода школьников, не имеющих технической возможности для обучения и детей, у которых есть особые образовательные потребности на индивидуальный учебный план с целью освоения учебных программ в полном объеме и исключения перегрузки», - отмечают в департаменте.

Учителя на передовой

Почему эти разъяснения появились только в конце первой недели дистанционного обучения, а не были сформулированы заранее, непонятно. Выходит, что весь процесс организации обучения в новом формате лег на плечи учителей. Кто им заплатит за дополнительную нагрузку по индивидуальной работе? Кто оплатит интернет? Педагоги, как и врачи, сейчас оказались, по сути, на передовой вместе с родителями.

«Наши педагоги в большинстве работают на своем оборудовании. У страны нет возможности оснастить их каждого дома необходимыми компьютерами и бесперебойным интернетом. У нас в школах-то не хватает технического оборудования. Так же, как и родители, учителя столкнулись с тем, что платформы в первые дни отказывалась работать. И это все на фоне бравых отчетов властей о цифровизации образования. Мы сейчас в реальной ситуации увидели насколько подготовлена страна к использованию цифровых технологий», — комментирует ситуацию председатель череповецкого профсоюза педагогов Наталия Кукушкина.

У педагогов, в соответствие с трудовым кодексом, сокращенная продолжительность рабочей недели. По ТК она не должна составлять более 36 часов: 18 часов отведено на уроки, еще 18 часов на проверку тетрадей, работу с родителями и прочее.

Фото пресс-службы губернатора Вологодской области

«Понятно, что в реальности кадров не хватает, зарплата маленькая и педагоги работают больше. Но сейчас они вообще вынуждены садится за компьютер в 8 утра и вставать из-за него практически в 12 ночи. Есть санитарные нормы по работе за компьютером, они учитываются при аттестации рабочих мест. У нас эти нормы не соблюдаются, педагог просто "де факто" не может в них уложиться, увеличился объем индивидуальной работы. Представляете какой это объем, если у учителя пять классов по 30 детей, 150 человек каждый день. Надо быть реалистами и понимать, что никто за это учителям не заплатит, ведь фонд оплаты труда в образовании формируется на год, никто его сейчас увеличивать не будет», — продолжает Наталья Кукушкина.

Она отметила, что жалобы на дистанционку идут по всей стране. Властям надо делать выводы, что в образование надо вкладывать реальные деньги и платить учителям реальные зарплаты. Об этом должны задуматься власти на всех уровнях.

«В помощь школьникам Министерство просвещения России запустило платформу „Моя школа в online“ для дистанционного обучения, на которой собраны учебные материалы, соответствующие федеральному перечню учебников. Обучающие программы можно будет смотреть не только в интернете, но и по телевидению. Платформа позволяет обучаться и тем школьникам, где вообще нет интернета: образовательные материалы можно закачать и сохранить в компьютеры школьников и учителей», — поясняет ситуацию Ольга Смирнова.

Правда, как закачать и сохранить на компьютеры материалы, если у родителей нет интернета или нет компьютера, уполномоченная по правам ребенка не рассказала.