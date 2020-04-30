В Сокольском районе сборщика металлолома оштрафовали за нарушение режима самоизоляции

30.04.2020 [Общество]

Жителя Сокольского района оштрафовали по ч.1 ст. 20.6.1 КоАП РФ (невыполнение правил поведения при введении режима повышенной готовности). 20 апреля мужчина без уважительных причин находился вдали от дома. 

— Тем самым он не выполнил правила поведения при введении режима «повышенная готовность» на территории Вологодской области, на которой существует угроза возникновения ЧС, нарушил режим самоизоляции в период ограничительных мероприятий, направленных на предотвращение распространения коронавирусной инфекции, установленный постановлением Правительства Вологодской области от 27 марта 2020 № 286, — сообщает пресс-служба судов Вологодской области.

Сам мужчина объяснил свои действия тем, что собирал металлолом на улице. Судом сокольчанину назначено наказание в виде штрафа в размере 1000 рублей.

Ранее NewsVo сообщал, что 57-летнего жителя Ингушетии оштрафовали за нарушение режима самоизоляции в Грязовецком районе. В ночь с 14 на 15 апреля мужчину обнаружили возле одного из домов в поселке Бушуиха, он приехал к знакомой. В Вожегодском районе суд объявил предупреждение пенсионеру, который нарушил режим самоизоляции, отправившись на застолье в другую деревню. Кроме того, жителя Череповца оштрафовали на 1000 рублей за поход в гости, а жителя Вологды — на 2000 рублей за прогулку по набережной.

Тэги: самоизоляция, коронавирус, штрафы, суды

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