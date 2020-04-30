В Сокольском районе сборщика металлолома оштрафовали за нарушение режима самоизоляции

Жителя Сокольского района оштрафовали по ч.1 ст. 20.6.1 КоАП РФ (невыполнение правил поведения при введении режима повышенной готовности). 20 апреля мужчина без уважительных причин находился вдали от дома.

— Тем самым он не выполнил правила поведения при введении режима «повышенная готовность» на территории Вологодской области, на которой существует угроза возникновения ЧС, нарушил режим самоизоляции в период ограничительных мероприятий, направленных на предотвращение распространения коронавирусной инфекции, установленный постановлением Правительства Вологодской области от 27 марта 2020 № 286, — сообщает пресс-служба судов Вологодской области.

Сам мужчина объяснил свои действия тем, что собирал металлолом на улице. Судом сокольчанину назначено наказание в виде штрафа в размере 1000 рублей.

Ранее NewsVo сообщал, что 57-летнего жителя Ингушетии оштрафовали за нарушение режима самоизоляции в Грязовецком районе. В ночь с 14 на 15 апреля мужчину обнаружили возле одного из домов в поселке Бушуиха, он приехал к знакомой. В Вожегодском районе суд объявил предупреждение пенсионеру, который нарушил режим самоизоляции, отправившись на застолье в другую деревню. Кроме того, жителя Череповца оштрафовали на 1000 рублей за поход в гости, а жителя Вологды — на 2000 рублей за прогулку по набережной.