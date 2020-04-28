В полиции опровергли составление протокола на жителя Вологды из-за посещения отдела УМВД

Пресс-служба областного УМВД опровергла информацию о том, что на жителя Вологды был составлен протокол о нарушении режима самоизоляции из-за посещения отдела полиции.

Ранее сообщалось, что вологжанин пошел в отдел полиции № 3 на улице Саммера относить заявление, так как стал жертвой мошенничества. Заявление у мужчины приняли, а через несколько дней ему сообщили, что на него составили протокол о нарушении режима самоизоляции из-за похода в полицию. По словам вологжанина, этот полицейский участок находится в 300 метрах от его дома. О ситуации он рассказал в паблике «ОнлайнВологда», приложив документ.

28 апреля пресс-служба областного УМВД разослала в СМИ релиз, в котором изложены подробности совершенного в отношении мужчины мошенничества. Так, по данным ведомства, 9 апреля в отдел пришел 38-летний вологжанин и рассказал, что занимается перевозкой крупногабаритных грузов. Накануне, 8 апреля, ему поступил заказ по транспортировке товара из Вологды в Нижний Новгород.

— Речь шла о доставке кабеля в Нижний Новгород. Мужчина взялся за эту работу, нанял водителя. Вместе с водителем они приехали, кабель загрузили, отправил он водителя в Нижний Новгород. Затем водителю, когда он уже выехал из Вологды, поступил звонок на абонентский номер. Мошенник представился сотрудником этой транспортной организации, рассказал, что маршрут перестроили и теперь товар должен уехать в Москву, а не в Нижний Новгород. В итоге товар уехал в Москву, к заказчику не попал, — объяснили NewsVo в пресс-службе областного УМВД.

По словам полицейских, протокол о нарушении режима самоизоляции на жителя Вологды составили не из-за того, что он пришел в полицию, а из-за того, что 8 апреля он «осуществлял трудовую деятельность в период действия ограничительных мероприятий».

Однако в рапорте почему-то датой совершения правонарушения указано 9 апреля.

NewsVo сообщал, что 27 апреля губернатор Вологодской области Олег Кувшинников обратил внимание на небольшой процент доведённых до конца административных дел за нарушение режима самоизоляции. Об этом он заявил на заседание штаба по ситуации с коронавирусом.