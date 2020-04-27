Вологодский губернатор потребовал увеличить число привлекаемых к ответственности за нарушение самоизоляции

27.04.2020 [Общество]

Губернатор Вологодской области Олег Кувшинников обратил внимание на небольшой процент доведённых до конца административных дел за нарушение режима самоизоляции. Об этом он заявил на заседание штаба по ситуации с коронавирусом.

— За 20 дней составлено 1 305 протоколов, а реально наложено 36 административных взысканий, то есть 3% от общего количества. Давайте лидерство в этом вопросе закрепим за Вами, — обратился глава региона к своему заместителю Эдуарду Зайнаку, в прошлом возглавлявшему управление Следственного комитета области.

Кувшинников заявил ему о необходимости довести процент наказаний нарушителей с нынешних 3% до 50%. По мнению Зайнака, исполнить это будет возможно в течение двух недель:

— Такой показатель может быть достигнут. Чтобы маховик раскрутился — недели две [потребуется], и мы выйдем на нормальный стабильный уровень работы.

Губернатор также посоветовал своему заместителю проработать этот вопрос с главами муниципалитетов, с начальником УМВД, с судом и с административными комиссиями.

— И через две недели выслушаем ваш доклад, расскажете, почему показатель достигнут или, не дай бог, не достигнут, — заключил Кувшинников.

Всего в суды Вологодской области по состоянию на 22 апреля поступило  312 материалов по административным делам о нарушении режима самоизоляции. Людей привлекают к ответственности по новой статье КоАП 20.6.1 — «Невыполнение правил поведения при чрезвычайной ситуации или угрозе её возникновения».

В своей работе полицейские ссылаются на постановление №  286 правительства Вологодской области от 27 марта «О введении ограничительных мероприятий … направленных на предотвращение распространения эпидемии … COVID-2019».

Этот документ (с последующими многочисленными дополнениями) за подписью губернатора запрещает людям покидать места проживания за исключением похода на работу, в ближайшие магазин или аптеку. Также возле дома можно гулять с домашними животными.

Ранее NewsVo рассказывал истории вологжан, которых пытаются привлечь к ответственности за нарушение режима самоизоляции из-за похода в полицию, совершение покупок не в ближайшем от дома магазине и, например, за то, что оказались далеко от места жительства, хоть и по уважительной причине: уход за пожилым человеком.

Тэги: самоизоляция, коронавирус
Сюжет: Пандемия коронавируса

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