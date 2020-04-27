Вологодский губернатор потребовал увеличить число привлекаемых к ответственности за нарушение самоизоляции

Губернатор Вологодской области Олег Кувшинников обратил внимание на небольшой процент доведённых до конца административных дел за нарушение режима самоизоляции. Об этом он заявил на заседание штаба по ситуации с коронавирусом.

— За 20 дней составлено 1 305 протоколов, а реально наложено 36 административных взысканий, то есть 3% от общего количества. Давайте лидерство в этом вопросе закрепим за Вами, — обратился глава региона к своему заместителю Эдуарду Зайнаку, в прошлом возглавлявшему управление Следственного комитета области.

Кувшинников заявил ему о необходимости довести процент наказаний нарушителей с нынешних 3% до 50%. По мнению Зайнака, исполнить это будет возможно в течение двух недель:

— Такой показатель может быть достигнут. Чтобы маховик раскрутился — недели две [потребуется], и мы выйдем на нормальный стабильный уровень работы.

Губернатор также посоветовал своему заместителю проработать этот вопрос с главами муниципалитетов, с начальником УМВД, с судом и с административными комиссиями.

— И через две недели выслушаем ваш доклад, расскажете, почему показатель достигнут или, не дай бог, не достигнут, — заключил Кувшинников.

Всего в суды Вологодской области по состоянию на 22 апреля поступило 312 материалов по административным делам о нарушении режима самоизоляции. Людей привлекают к ответственности по новой статье КоАП 20.6.1 — «Невыполнение правил поведения при чрезвычайной ситуации или угрозе её возникновения».

В своей работе полицейские ссылаются на постановление № 286 правительства Вологодской области от 27 марта «О введении ограничительных мероприятий … направленных на предотвращение распространения эпидемии … COVID-2019».

Этот документ (с последующими многочисленными дополнениями) за подписью губернатора запрещает людям покидать места проживания за исключением похода на работу, в ближайшие магазин или аптеку. Также возле дома можно гулять с домашними животными.

Ранее NewsVo рассказывал истории вологжан, которых пытаются привлечь к ответственности за нарушение режима самоизоляции из-за похода в полицию, совершение покупок не в ближайшем от дома магазине и, например, за то, что оказались далеко от места жительства, хоть и по уважительной причине: уход за пожилым человеком.