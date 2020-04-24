Действия выстрелившего в собаку вологодского участкового признали правомерными

В Вологде следователи отказались возбуждать уголовное дело в отношении полицейского, который выстрелил из табельного оружия в собаку. Проверки показали, что животное действительно вело себя агрессивно, а вот действия участкового в итоге признали правомерными.

Лора - так зовут собаку - в ветклинике. Фото из группы Лора, Глория, Рыжуля

Ранее NewsVo сообщал, что инцидент произошел 14 февраля в районе улиц Добролюбова и Образцова. В дежурную часть отдела полиции поступило сообщение, что накануне, 13 февраля, на 61-летнюю вологжанку набросилась собака.

— Около пяти часов вечера я пошла встречать внука из школы. И на меня на улице Образцова у дома № 1 из забора выскочила собака и начала меня кусать, хватать за ноги. Я была в зимней одежде, с вот этой сумкой моей, закрыла ноги сумкой, стала от нее отступать. Сумка жесткая, твердая, она ее не разорвала. Я от нее отступила, потом она убежала за забор, с другой стороны выбежала снова. Я опять прикрывалась этой сумкой, кричала «Нельзя!». Я думаю, что меня спасло только то, что проехала машина, она отскочила от этой машины, я успела дорогу пересечь и еще метров 50 задом шла, потому что думала, что она выскочит. Но она больше не выскочила, — рассказывает Ольга Коровушкина.

Видео пресс-службы областного УМВД

После этого женщина обратилась в полицию. По ее словам, она переживала за свою безопасность и безопасность своего внука. Пенсионерка была очень удивлена, когда в интернете стали выдвигать предположения о том, что ее заявления на самом деле не было.

— Я не мифическая пенсионерка, ситуация была на самом деле! — говорит женщина.

На следующий день, 14 февраля, к Ольге Коровушкиной пришел полицейский, записал ее объяснения и пообещал провести проверку. На улице после ее опроса участковый, как отмечают в региональном управлении следственного комитета, пошел на лай собаки.

Возле дома № 60 по улице Добролюбова он обнаружил животное, оно начало лаять. Участковый попросил жительницу дома, которая, как оказалось, кормила собаку и присматривала за ней, успокоить животное. Та попробовала, но не смогла.

— Я вышла, он кричит: «Собаку уберите». Я ее позвала, она прибежала, я ее решила в крыльце закрыть, надо было поплотнее, но я железку просто вставила в скобу и хотела идти. А она токнула дверь и выскочила вперед меня. Он опять «Уберите собаку!». А я в таком шоке, я не знаю, как ее убрать. Кричу, а она кидается и кидается. Участковый отходил, он говорил, что выстрелит, прикрывался портфелем. Он не пинался, не махался, просто держал перед собой портфелью Вдруг выстрел! У меня просто был шок, я повернулась и ушла, — говорит Валентина Кряжева.

Позже полицейский зашел в дом к вологжанке и объяснил, что пришел, потому что проводит проверку по заявлению пенсионерки. Валентина Кряжева говорит, что подобрала собаку около года назад, периодически подкармливает ее, но хозяйкой животного себя не считает.

— Как выяснили следователи с помощью нескольких свидетелей, собака вела себя агрессивно, лаяла и бросалась на полицейского, прокусила его портфель, в результате чего последний был вынужден произвести выстрел в животное из табельного оружия. Собака, пройдя 1-2 метра, упала на землю и больше не поднималась, — сообщает региональное управление следственного комитета.

Прокушенный портфель участкового, фото пресс-службы областного УМВД



Вологжанин Алексей Груздев на своей странице в соцсети излагает другую версию произошедшего.

— Проходящий мимо собаки и участкового свидетель утверждает, собака не лаяла. Но участковый начал размахивать папкой и потихоньку начал отступать от того места, где он попал на видео (со слов свидетеля). Лора (ред. — так зовут собаку) быстрее всего попыталась с ним поиграть (никто из жителей никогда не видел со стороны собаки агрессии, только игривость, ей чуть больше года, можно сказать щенок), воспринимая движения участкового как игру. Свидетель объясняет, что выстрел участковый произвел через несколько секунд, от момента как он поравнялся с участковым и собакой, до момента пока он переходил через дорогу, преодолев расстояние в 30-40 метров.

Зоозащитники также сообщали со ссылкой на очевидцев, что после выстрела полицейский пинал животное ногами, однако в ходе проверки таких фактов применения к собаке насилия со стороны сотрудника полиции, следствием не установлено. Более того, свидетель, о котором пишут общественники, отказался пройти проверку на детекторе лжи — об этом NewsVo рассказали в региональном управлении следственного комитета.

После выстрела сотрудник полиции вызвал на место происшествия следственно-оперативную группу. В ветклинике была проведена операция, пулю достали и отдали под подпись полицейским.

Видео пресс-службы областного УМВД

— Были подозрения на повреждение, гидроудар, гидротравму в области шейного отдела. Было пулевое ранение в области шеи, контузия в области спинного мозга, из-за чего нарушаются нервные функции — животное не может стоять, — объясняет ветеринар Алексей Корзов.

Во время рентген-исследования медики также заметили, что в теле животного есть еще три травматические пули, причем давние.

В соцсетях общественники выложили специально снятое видео, в котором обращают внимание на второе заключение врачей, сделанное в другой ветклинике, куда животное поступило 16 февраля. Там отмечается контузия головы, контузия спинномозгового канала, множественные гематомы на теле, кровь в моче. Медики во второй клинике считают, что причина нарушения в работе конечностей собаки - не выстрел, а другие травмы.

— Вероятнее всего, от выстрела у собаки могла быть контузия, которая у нее есть — она первоначально не реагировала на звуки, только на громкие. Плюс есть травма в области шеи - последствия выстрела. Что касается тетрапареза (двигательной дисфункции конечностей - ред.), тут, вероятнее всего, другие причины. Это могут быть множественные травмы. Подобные травмы бывают у животных при падениях, при автотравмах, драках. Но травмы были тяжелые,- отмечает ветеринар Ольга Морис.

В следственном комитете NewsVo рассказали, что в ходе проверки тоже обратили внимание на гематомы и травмы внутренних органов.

— Есть заключение эксперта о том, что собака эти повреждения могла получить и путем самотравмирования, то есть перепрыгивая через какие-то ограждения, и в результате иных воздействий. Давность причинения всех этих телесных повреждений (кроме тех, кто вызваны выстрелом — ред.) не установлена. Единственное, что более-менее ясно — что пули из травмата в загривке собаки давние, — пояснили в ведомстве.

По факту обнаружения не связанных с выстрелом повреждений проводится проверка - материалы были выделены следователями СКР выделены в отдельное производство и направлены по подследственности в органы внутренних дел.

— Следствие пришло к выводу о правомерности действий сотрудника полиции в сложившихся обстоятельствах. Принято решение об отказе в возбуждении уголовного дела, — отмечают следователи.

В группе Лора, Глория, Рыжуля (так зовут раненую участковым собаку) неравнодушные собирают деньги на лечение животного и выкладывают отчеты о его состоянии. Сейчас Лора проходит курс реабилитации, ненадолго сама поднимается на ноги и пробует ходить.