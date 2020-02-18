В Вологде участковый выстрелил в бездомную собаку из табельного оружия

В Вологде участковый уполномоченный полиции выстрелил в бездомную собаку, которая, по данным УМВД, ранее напала пенсионерку в районе улицы Добролюбова. После выстрела, как сообщают зоозащитники, полицейский пинал животное и пытался найти пулю. Собака в ветклинике, у нее тяжелые травмы. По факту применения полицейским табельного оружия проводится проверка.

Инцидент произошел вечером 14 февраля в районе улиц Добролюбова и Образцова областного центра. По данным пресс-службы областного УМВД, в тот день в дежурную часть отдела полиции № 3 поступило сообщение, что на 61-летнюю вологжанку набросилась агрессивная собака. По адресу, указанному в сообщении, был направлен участковый.

— На улице Добролюбова возле д. 60 животное было обнаружено. Собака была без ошейника и проявляла агрессию в отношении полицейского. В связи с тем, что хозяев животного установить не удалось, в соответствии с ч. 3 ст. 23 Федерального закона «О полиции» от 07.02.2011 № 3-ФЗ участковый уполномоченный полиции применил табельное оружие для обезвреживания животного, угрожавшего жизни и здоровью граждан и (или) сотрудника полиции, — сообщает пресс-служба областного УМВД.

После этого, как сообщает группа общества защиты животных «Велес», собаке были нанесены тупые удары, предположительно, ее, уже раненую, отпинали.

— Полиция позвонила нам спустя (по некоторым данным) два часа после выстрела. Позвонили сказав, что собака лежит и бъется в конвульсиях. Я сказала везти в «Айболит». И они сразу же повезли, — написала в соцсети председатель правления ОЗЖ «Велес» Ольга Клюквина.

Полицейские, которые привезли собаку в ветклинику, просили отдать им пулю, которая застряла в теле, но им отказали: оперировать животное в том тяжелом состоянии, в каком оно поступило, было нельзя. В итоге пулю достали позже, она прошла почти навылет и была под кожей с другой стороны шеи.

Пуля, которую достали из собаки, фото из группы общества защиты животных «Велес»

Выяснилось, что у животного серьезные травмы печени и мочевого пузыря от тупых ударов в живот.

— Отпинывал он ее, по некоторым данным, с места, где собака лежала и билась в конвульсиях, для того, чтобы найти и забрать пулю… Пулю, товарищи, искал!..... Вот откуда на шее, не связанная с пулей гематома, а в брюшной полости отшибленные органы, — сообщает группа «Велеса» в соцсети.

Зоозащитники просят всех, кто что-либо знает о происшествии, сообщить об этом по телефонам 89212300622, 89115335334. По факту применения табельного оружия, как сообщает пресс-служба областного УМВД, проводится проверка.