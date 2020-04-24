С 1 мая в автобусах Вологды возобновят действие проездных «Забота»

24.04.2020 [Общество]

В Вологде с 1 мая в автобусах вновь будут принимать проездные «Забота». Об этом мэр города Сергей Воропанов заявил в ходе прямого эфира 24 апреля в соцсети. При этом купленные на апрель и не использованные проездные действительны. 

— Мы просим ветеранов и пенсионеров быть ответственными, осторожными, пользоваться только дачными маршрутами, — отметил мэр Вологды Сергей Воропанов. 

Как  пояснили транспортники, чтобы активировать перенос  апрельского проездного «Забота» на май, необходимо приложить электронную карту к терминалу оплаты в автобусе после 1 мая. В автобусах ПАТП №1 необходимо это сделать на терминале, расположенном у средней двери автобуса. В автобусах «частных» перевозчиков - на зеленом терминале.

Если по какой либо причине автоматическое продление не произошло, то необходимо обратиться по телефону 8-800-200- 44- 88 или в городской call- центр  8-800-302-16-17.

Для тех, кто не приобретал проездной «Забота» на апрель, но хочет сделать это сейчас на май, продажи проездных будут открыты с 25 апреля.

Сергей Воропанов также отметил, что в городе планируют увеличить количество автобусов на маршрутах, с помощью которых вологжане добираются до дач - это маршруты №22, 14, 43, 29, 37 и другие. Новое расписание в ближайшее время появится на сайте городской администрации. 

Проездные — школьные, студенческие, «Забота»  — были отменены в Вологде с 1 апреля в связи с введением режима самоизоляции.

Ранее NewsVo сообщал, что правительство Вологодской области разрешило жителям региона самоизолироваться на дачах. Для пересечения санитарных постов между муниципалитетами им необходимо при себе иметь удостоверение личности с подтверждением регистрации по месту жительства или пребывания, а также любые подтверждающие документы на право собственности или пользования объектом недвижимости, к которому направляются.

 

Тэги: Забота, проездные, дачи

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