Здоровым жителям Вологодской области разрешили самоизолироваться на дачах

22.04.2020 [Общество]

Жители Вологодской области смогут беспрепятственно ездить на дачи, если они здоровы, не контактировали с заразившимися и не ездили недавно в другие страны и регионы. Об этом на заседании штаба по борьбе с коронавирусом объявил 22 апреля губернатор Олег Кувшинников.

- Поездки на дачу должны быть безопасны для вологжан. Прежде всего, хочу напомнить, что ряду категорий людей категорически запрещено покидать место жительства, а тем более, выезжать на дачи. Это лица, у которых установлено заболевание новой коронавирусной инфекцией, это больные ОРВИ, у которых диагноз "коронавирус" поставлен предварительно, это лица, вернувшиеся в РФ из других стран и обязанные соблюдать режим самоизоляции в течение 14 дней. Это лица, прибывшие на территорию Вологодской области из других субъектов РФ, обязанные соблюдать режим самоизоляции в течение 14 дней. Это, наконец, лица, которые контактировали с перечисленными категориями в течение последних 14 суток. В отношении всех этих лиц будет по-прежнему осуществляться самый строгий контроль пребывания по текущему месту самоизоляции, то есть по месту нахождения. Контроль будет осуществляться мобильными группами, - рассказал губернатор Вологодской области Олег Кувшинников.

На КПП будет проводиться выборочная проверка водителей и пассажиров, данные выезжающих будут сверять с базой данных, в которую вносятся ФИО людей, обязанных строго соблюдать режим самоизоляции. При продаже билетов на автобусном и железнодорожном транспорте паспорта также будут сверять с этой базой. 

Вологжанам, которые планируют выезжать на дачу и возвращаться обратно, на КПП необходимо будет предъявить паспорт с регистрацией по месту жительства или пребывания, а также любые подтверждающие право собственности или пользования на объект недвижимости (дачу) документы. Эти документы будут проверять сотрудники ГИБДД и волонтеры.

По словам Олега Кувшинникова, будут организованы дополнительные рейсы автобусов, чтобы не допускать скопления людей. На вокзалах планируют организовать продажу масок и перчаток. Магазинам с товарами для садоводства и огородничества разрешат работать. 

- О выезде на природу большими компаниями не может быть и речи. В местах массового отдыха будет организовано дополнительное патрулирование с целью привлечения к ответственности лиц, не соблюдающих режим самоизоляции, - предупредил губернатор.

Тэги: коронавирус
Сюжет: Пандемия коронавируса

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