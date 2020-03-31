С 1 апреля в Вологде отменят льготный проезд в общественном транспорте

В Вологде с 1 апреля в общественном транспорте временно перестанут действовать школьные, студенческие проездные и проездной «Забота». Об этом сообщил мэр города Сергей Воропанов.

Такая мера вводится из-за угрозы распространения коронавируса. Воропанов отметил, что, несмотря на то, что вологжане старше 65 лет не должны выходить на улицу из дома, только вчера более 6 000 ветеранов воспользовались льготным проездом в транспорте.

Мэр также отметил, что жителей города просят не пользоваться автобусами без крайней необходимости. В случае ухудшения эпидобстановки в городе возможно полное прекращение работы общественного транспорта, доставку людей на жизнеобеспечивающие предприятия в этом случае власти будут организовывать отдельно.

Ранее NewsVo сообщал, что в Череповце льготный проезд в транспорте отменили с 30 марта.

По данным на утро 31 марта, в Вологодской области два подтвержденных случая заболевания коронавирусом, еще 13 человек под подозрением на заражение. Все заболевшие - жители Череповца, один из них находится в тяжелом состоянии в больнице.