Один из заболевших коронавирусом в Череповце находится в тяжелом состоянии

За сутки в Череповце появился еще один пациент с предварительным диагнозом «коронавирусная инфекция». Таким образом, по данным на утро 30 марта, в городе 13 людей с подозрением на вирус, у двух людей диагноз подтвержден официально.

— Один из заболевших в данный момент находится в реанимации областной больницы № 2 в тяжелом состоянии, — сообщил на своей странице в соцсети мэр Череповца Вадим Германов.

Губернатор Вологодской области Олег Кувшинников 30 марта в интервью телеканалу «Россия24» сообщил, что среди пациентов с подозрением на коронавирус в Череповце есть трехлетняя девочка.

Ранее NewsVo сообщал, что 30 марта в Вологодской области постановлением главы региона ввели режим полной самоизоляции - жителям запретили покидать свои дома без крайней необходимости.