Один из заболевших коронавирусом в Череповце находится в тяжелом состоянии

31.03.2020 [Общество]

За сутки в Череповце появился еще один пациент с предварительным диагнозом «коронавирусная инфекция». Таким образом, по данным на утро 30 марта, в городе 13 людей с подозрением на вирус, у двух людей диагноз подтвержден официально. 

— Один из заболевших в данный момент находится в реанимации областной больницы № 2 в тяжелом состоянии, — сообщил на своей странице в соцсети мэр Череповца Вадим Германов. 

Губернатор Вологодской области Олег Кувшинников 30 марта в интервью телеканалу «Россия24» сообщил, что среди пациентов с подозрением на коронавирус в Череповце есть трехлетняя девочка. 

Ранее NewsVo сообщал, что 30 марта в Вологодской области постановлением главы региона ввели режим полной самоизоляции - жителям запретили покидать свои дома без крайней необходимости.

«Исключение составляют медицинские работники, задействованные для оказания неотложной помощи, и работники производственных предприятий по специальному разрешению. При необходимости вологжанам разрешается посещать продовольственные магазины и выгуливать домашних животных, при этом соблюдать дистанцию между собой не менее 1,5 метров», - отметил глава региона Олег Кувшинников. 

Тэги: коронавирус, реанимация
Сюжет: Пандемия коронавируса

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