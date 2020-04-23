При выезде на дачу вологжане могут показать копию или фото документа о собственности на недвижимость

Мэр Вологды Сергей Воропанов в прямом эфире в соцсети 23 апреля ответил на вопросы жителей о выезде на дачу. Постановлением правительства региона разрешили здоровым жителям области самоизолироваться в садовых домах, но с соблюдением определенных условий.

— Вологжане следуют из маршрута дом-дача, минимизируют встречи с соседями, с друзьями, шумные компании и так далее. Это все возможно. Люди старшего возраста, которые едут туда работать, им некогда собираться шумными компаниями, им не до этого, - говорит мэр.

По словам Сергея Воропанова, с собой важно иметь паспорт с регистрацией по месту жительства или пребывания, а также любые подтверждающие право собственности или пользования на объект недвижимости (дачу) документы.

— Это может быть право собственности на земельный участок, если у вас дом не зарегистрирован, это может быть свидетельство о праве собственности на дом, может быть договор купли-продажи недвижимости. Если это садовое товарищество — членская книжка. То есть любой документ, с помощью которого вы можете подтвердить, если вас спросят, куда вы едете. Эти документы могут у вас спросить как на въезде в какой-то район, потому что там тоже выставляют посты, и могут на въезде в город спросить документы, — отметил Воропанов.

У мэра также спросили, что делать, если дача оформлена не на того, кто туда едет, а на его родственников — например, родителей.

— Возьмите у родителей документы для подтверждения того, куда вы едете. Я думаю, нет никаких вопросов взять у родителей документ. Если дача не оформлена — не создавайте себе лишних проблем. Зачем создавать конфликтные ситуации и в районе, куда вы поедете, к вам будут вопросы. И я не могу себе представить ситуацию, когда вы ни одного документа по поводу дачи представить не можете, — отметил мэр.

Если же нет возможности предъявить оригинал, можно предоставить копию или фотографию документа.

По словам Воропанова, количество дней, на которые можно выехать из города, не ограничено. В дачных поселках будут работать патрули, особенно часто будут проверяться места массового отдыха людей.

— Если вы ездите на дачу на автобусе, также важно соблюдать санитарные нормы. Обязательно в автобусе нужно быть в маске и желательно — в перчатках. Постарайтесь максимально соблюдать дистанцию. Мы понимаем, что людей на дачи поедет много, поэтому будет увеличено количество автобусов, которые возят людей на дачные участки, чтобы была возможность соблюдать дистанцию. Как только у нас появится расписание, мы его опубликуем, и вам будет все понятно. Маски и перчатки будут продавать на авто и жд-вокзалах. Ну, и когда на вокзале вы будете покупать билет, у вас спросят документ, подтверждающий личность, — сказал Воропанов.

Ранее NewsVo сообщал, что, по данным на утро 23 апреля, в Вологде выявлено 47 случаев коронавируса, за сутки количество инфицированных увеличилось на 3.