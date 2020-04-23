Количество выявленных случаев коронавируса в Вологодской области увеличилось до 129

23.04.2020 [Общество]

В Вологодской области 129 подтверждённых случаев новой коронавирусной инфекции. За сутки были выявлены девять новых заболевших, из них пять в Череповце, три - в Вологде, один - в Тотемском районе. 

Всего, по данным на утро 23 апреля, в Череповце 59 случаев коронавируса, в Вологде - 47, в Шекснинском районе -5, в Великоустюгском районе - 5, в Нюксенском районе - 3,  в Кадуйском районе - 2,  в Вологодском районе -2, в Череповецком районе  2, по одному случаю в Кичменгско-Городецком районе, Устюженском, Грязовецком, Тотемском районах. С начала эпидемии от коронавируса вылечились 26 человек. 

Ранее NewsVo сообщал, что правительство Вологодской области разрешило жителям региона самоизолироваться на дачах. Для пересечения санитарных постов между муниципалитетами им необходимо при себе иметь удостоверение личности с подтверждением регистрации по месту жительства или пребывания, а также любые подтверждающие документы на право собственности или пользования объектом недвижимости, к которому направляются.

Тэги: коронавирус
Сюжет: Пандемия коронавируса

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