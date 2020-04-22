Поправки в Конституцию в Вологодской области поддерживают бюджетники и пенсионеры

22.04.2020 [Общество]

Агентство мониторинга и социологических исследований (АМСИ) провело опрос жителей Вологодской области по поводу голосования о поправках в Конституцию. Анкетирование проводилось на площадках популярных соцсетей: «ВКонтакте», «Одноклассники», Instagram и Facebook.

Опрос проходил с 14 по 19 апреля и репрезентирует все типы населенных пунктов региона, сообщается на сайте правительства области. По результатам проведенного исследования были составлены «портреты» вологжан, поддерживающих поправки в Конституцию и выступающих против поправок.

— Так, портрет пользователя, поддерживающего инициативы президента РФ, выглядит следующим образом: женщина от 45 лет, работающая в бюджетной сфере или находящаяся на пенсии, проживающая в муниципалитете. Антипод: мужчина Вологды или Череповца 18-34 лет, работающий в коммерческом секторе, самозанятый или индивидуальный предприниматель, — говорится в сообщении пресс-службы правительства Вологодской области.

Выяснилось также, что 96% опрошенных в Вологодской области знают о планируемом голосовании. Более половины из них — 54% — приняли решение пойти на участки для голосования, еще 16% склоняются к этому. 18% однозначно настроены отрицательно или склоняются к тому, чтобы не участвовать в плебисците, а 11% еще не приняли решения. Среди «сомневающихся», в основном, домохозяйки и безработные.

— В группе тех, кто одобряет поправки и готов прийти и проголосовать «за» — в основном пользователи сети «Одноклассники», в меньшей степени — вологжане, предпочитающие Instagram, — отмечают в АМСИ.

Этот факт подтверждают и скриншоты комментариев, которые появились под постом об опросе АМСИ в Instagram.

Скриншот из группы "Большой брат: Вологодская область"

46% пользователей соцсетей в Вологодской области утверждают, что знакомы с содержанием поправок в Конституцию. В основном, это жители крупных городов – Вологды и Череповца. Еще 42% знакомы с содержанием поправок «частично», 13% ничего не знают о вносимых в Конституцию изменениях.

Тэги: конституция

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