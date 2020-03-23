Из бюджета Вологодской области потратят 246 тысяч рублей на рекламу поправок в Конституцию

23.03.2020 [Общество]

13 марта на сайте госзакупок появилась закупка у единственного поставщика на оказание услуг по размещению социальной рекламы для нужд  «Вологодского областного информационного центра». 

В первом приложении к договору сказано, что исполнитель оказывает заказчику услуги по размещению рекламы (социальной рекламы) «Общероссийское голосование по поправкам в Конституцию» на рекламных конструкциях в период с 22 марта по 22 апреля 2020 года. Цена контракта - 246 080 рублей. Она включает в себя уплату сборов и других обязательных платежей, стоимость доставки рекламы до места размещения, стоимость монтажа-демонтажа, а также иные затраты исполнителя, связанные с оказанием услуг по настоящему договору. 

Баннеры с рекламой голосования по поправкам в Конституцию будут размещены по всей Вологодской области.

Ранее NewsVo сообщал, что президент России Владимир Путин 17 марта подписал указ о назначении даты голосования по поправкам к Конституции. Его планируют провести 22 апреля. При этом, как передает «Интерфакс», Путин допустил перенос сроков всероссийского голосования на более поздний срок из-за неблагоприятной эпидемиологической ситуации.

Тэги: конституция, голосование

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