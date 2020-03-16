Конституционный суд России одобрил «обнуление» сроков Владимира Путина на посту президента

16.03.2020 [Политика]

Конституционный суд (КС) вынес заключение о соответствии закону о поправке в Конституцию Основному закону страны, пишут РИА-новости. 

"Конституционный суд Российской Федерации пришел к заключению: порядок вступления в силу статьи 1 закона Российской Федерации о поправке к Конституции Российской Федерации "О совершенствовании регулирования отдельных вопросов организации и функционирования публичной власти" соответствует Конституции Российской Федерации… не вступившие в силу положения закона Российской Федерации о поправке к Конституции Российской Федерации "О совершенствовании регулирования отдельных вопросов организации и функционирования публичной власти" соответствуют положениям глав 1, 2 и 9 Конституции Российской Федерации", — говорится в заключении суда.

Запрос о проверке конституционности закона о поправках в Конституцию РФ поступил в КС России в субботу после его подписания главой государства. Пресс-служба Кремля сообщала, что в своем запросе, в частности, Путин попросил Конституционный суд РФ высказаться о допустимости дополнения основного закона страны поправкой, позволяющей действующему президенту участвовать в новых выборах главы государства. Также Путин спросил о дополнительных условиях для вступления в силу поправок к Конституции.

Общероссийское голосование по законопроекту об изменении конституции запланировано на 22 апреля, этот день будет нерабочим.

Поправки вступят в силу, если на общероссийском голосовании изменения поддержат более половины граждан, которые примут в нем участие.

Тэги: конституция

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