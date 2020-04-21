В Вологодской области выздоровели еще десять заразившихся коронавирусом пациентов

За сутки в Вологодской области выявили семь новых случаев коронавирусной инфекции, из них три в Череповце, два — в Вологде, два — в Великоустюгском районе. В то же время увеличилось количество выздоровевших — с 13 до 23 человек (4 излечились в Вологде и 19 — в Череповце).

Таким образом, по данным на утро 21 апреля, в регионе выявлено 114 случаев заболевания коронавирусом. В Череповце COVID-19 поставлен 54 пациентам, в Вологде — 41. Также заболевшие выявлены в Кадуйском (2), Шекснинском (5), Великоустюгском (5), Вологодском (2), Кич-Городецком (1), Устюженском (1), Череповецком (2) и Нюксенском (1) районах области. С начала эпидемии выздоровело 23 человека.

Ранее NewsVo сообщал, что в Вологодской области трое зараженных коронавирусом пациентов в тяжелом состоянии, однако аппараты ИВЛ им пока не требуются. Большая часть заразившихся - 61 человек - переносят заболевание в легкой форме.