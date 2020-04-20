В Вологодской области трое зараженных коронавирусом пациентов в тяжелом состоянии

20.04.2020 [Общество]

В Вологодской области трое зараженных коронавирусом пациентов в тяжелом состоянии, но не подключены к аппаратам ИВЛ, об этом заявил губернатор Олег Кувшинников.

- Если же говорить о тяжести заболевших, которые находятся под контролем, то три - тяжелой степени, но они под контролем врачей и не под аппаратами ИВЛ, лечатся стационарно. 29 - средней тяжести, 61 - легкой тяжести, - отметил губернатор в ходе оперативного совещания 20 апреля. 

Ранее NewsVo сообщал, что за последние сутки коронавирусную инфекцию диагностировали ещё у семи жителей Вологды. Таким образом, число заболевших в регионе достигло 107 человек. 

По данным на утро 20 апреля, в Череповце COVID-19 поставлен 51 пациенту, в Вологде — 39. Также заболевшие выявлены в Кадуйском (2), Шекснинском (5), Великоустюгском (3), Вологодском (2), Кич-Городецком (1), Устюженском (1), Череповецком (2) и Нюксеницком (1) районах области. С начала эпидемии выздоровело 13 человек.

Тэги: коронавирус
Сюжет: Пандемия коронавируса

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