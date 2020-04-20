Семь новых случаев коронавируса выявили в Вологде за сутки

20.04.2020 [Общество]

За последние сутки коронавирусную инфекцию диагностировали ещё у 7 жителей Вологды. Таким образом, число заболевших в регионе достигло 107 человек. 

По данным на утро 20 апреля, в Череповце COVID-19 поставлен 51 пациенту, в Вологде — 39. Также заболевшие выявлены в Кадуйском (2), Шекснинском (5), Великоустюгском (3), Вологодском (2), Кич-Городецком (1), Устюженском (1), Череповецком (2) и Нюксеницком (1) районах области. С начала эпидемии выздоровело 13 человек.

Ранее NewsVo писал, что в Вологде у одного из сотрудников лаборатории поликлиники № 1 диагностировали коронавирусную инфекцию. Медучреждение продолжает работать, а лабораторию на втором этаже временно закрывали, чтобы произвести дезинфекцию.

 

Тэги: коронавирус

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