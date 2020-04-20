Следователи возбудили уголовные дела о служебных подлогах в Вытегорском лесхозе

20.04.2020 [Общество]

В Вытегорском районе возбудили уголовные дела о служебных подлогах в местном лесхозе. Директор учреждения и начальник одного из лесохозяйственных участков пошли на преступление, чтобы избежать конфликта со специалистом местного лесничества, которого сейчас судят за взяточничество.

- По версии следствия, осенью 2019 года директор Вытегорского лесхоза – филиала САУ ЛХ ВО «Вологдалесхоз», достоверно зная, что работы по отводу лесосеки в квартале Вытегорского сельского участкового лесничества фактически его подчиненными работниками не производились, используя свое служебное положение, подписал характеристику лесных насаждений, возможных для заготовки древесины по договорам купли-продажи, содержащую заведомо ложные для него сведения об отводе лесного участка  площадью 20,3 га, объемом 4170 куб. м. Также начальник Вытегорского лесохозяйственного участка Вытегорского лесхоза подписал акт выполненных работ по государственному заданию, содержащий заведомо ложные для него сведения о факте приемки и проведении указанных работ по отводу лесосек, - сообщает СУ СК РФ по Вологодской области.

Эти документы, как полагает следствие, подозреваемые подписали для старшего специалиста Вытегорского территориального отдела государственного лесничества, которому характеристика лесных насаждений и акт нужны были для оказания помощи бизнесмену за взятку.

Ранее NewsVo сообщал, что в сентябре 2019 года специалист лесничества, используя свое служебное положение, договорился с предпринимателем о том, что за 30 тысяч рублей окажет ему помощь в подготовке документов, необходимых для отвода лесосек и последующего заключения договора купли-продажи лесных насаждений. Специалист подготовил документы, указав в них заведомо ложные сведения - занизил данные об объеме ликвидной древесины на участке. 18 октября в помещении магазина мужчина получил от предпринимателя деньги за оказанные услуги, после чего оба фигуранта были задержаны. Известно, что договор купли-продажи участка под вырубку леса заключить они не успели.

Уголовное дело о получении взятки в отношении сотрудника лесничества было возбуждено по результатам проверки, проведённой УФСБ России по Вологодской области. От работы мужчину отстранили, а затем и вовсе уволили. В региональном управлении следственного комитета также сообщают, что в отношении вытегорского лесозаготовителя возбуждено дело по ч. 3 ст. 291 УК РФ (дача взятки должностному лицу за совершение заведомо незаконных действий). Эти дела сейчас рассматриваются судом. 

В региональном управлении следстви

Тэги: Вологдалесхоз

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