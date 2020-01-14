Специалиста Вытегорского лесничества подозревают в получении взятки в 30 тысяч рублей

В Вытегре следователи возбудили уголовное дело в отношении старшего специалиста Вытегорского территориального отдела государственного лесничества, подозреваемого в получении взятки.

«По версии следствия, в сентябре 2019 года подозреваемый, являясь должностным лицом, используя свое служебное положение, договорился с индивидуальным предпринимателем о том, что за материальное вознаграждение окажет ему помощь в подготовке документов, необходимых для отвода лесосек и последующего заключения с ним договора купли-продажи лесных насаждений», - сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Вологодской области

Специалист подготовил документы, указав в них заведомо ложные сведения, и 18 октября получил от предпринимателя 30 тысяч рублей за оказанные услуги.

Уголовное дело возбуждено по результатам проверки, проведённой УФСБ России по Вологодской области.

Расследование продолжается, устанавливаются все обстоятельства совершённого преступления. Подозреваемому грозит до 2 миллионов рублей штрафа, либо лишение свободы на срок до 8 лет.

Ранее NewsVo сообщал, что бывший начальник лесничества в Бабаевском районе подозревается в вымогательстве и получении взятки. По версии следствия, чиновник предложил руководству лесопромышленного предприятия свое покровительство за финансовую помощь, а именно — возмещение затрат на аренду квартиры или строительство жилого дома.