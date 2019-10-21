Начальнику лесничества в Бабаевском районе дали взятку фальшивыми деньгами

21.10.2019 [Происшествия]

Бывший начальник лесничества в Бабаевском районе подозревается в вымогательстве и получении взятки. По версии следствия, чиновник предложил руководству лесопромышленного предприятия свое покровительство за финансовую помощь, а именно — возмещение затрат на аренду квартиры или строительство жилого дома.

Представитель предприятия, осознав, что действия начальника лесничества незаконны, сообщил об этом в УФСБ России по Вологодской области. Специалисты подготовили мужчину к передаче денег, снабдив его муляжом.

— 18.07.2019 подозреваемый получил сверток с денежными средствами в размере 4 тыс. рублей и муляжом денежных средств в виде пачки денежных купюр, полагая, что принял подлинные денежные средства в размере 120 тыс. рублей, в соответствии с ранее достигнутыми договоренностями. Передача денежных средств проходила под контролем сотрудников УФСБ России по Вологодской области. После выявления указанного факта подозреваемый с занимаемой должности уволился, — сообщает региональное управление следственного комитета.

По результатам проверки материалов оперативно-розыскной деятельности возбуждено уголовное дело о коррупционном преступлении. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего, ведется следствие.

Ранее NewsVo сообщал, что в марте этого года 30-летнего сотрудника череповецкого лесничества поймали с поличным при получении взятки в 20 тысяч рублей при продаже древесины для ее незаконного использования. От имени областного департамента мужчина заключил договоры купли-продажи лесных насаждений для собственных нужд с двумя покупателями, при этом сотрудник лесничества знал, что древесина не будет использоваться по целевому назначению. Позже выяснилось, что взятки от жителей принимал и другой, 37-летний сотрудник череповецкого лесничества.

Тэги: взятки

ТОП 10 НОВОСТЕЙ

В Белозерске начали бурить третью скважину для ликвидации ЧП
В кадетской школе Вологодской области дети употребляли наркотические вещества?
Из-за приставов у жителя Вологды дважды за неделю сняли с карты половину зарплаты
В Череповце на пост мэра претендует предпринимательница, некачественно работавшая по госконтрактам
Погибшего в ДТП директора «Стройнефтегаза» Николая Шачина признали банкротом
В Белозерске два раза потратили деньги на проект стадиона, а теперь рискуют не построить его в срок
Предприниматели устроили стрельбу в Кирилловском районе: пострадали три человека
В Вологде экс-управляющая Фонда соцстраха, помогавшая в аукционах депутату, отделалась штрафом
20 килограммов санкционных сыров и колбас сожгли в Вологде
В Великом Устюге спасли пьяного мужчину, который хотел спрыгнуть с моста
21.10.2019 [Экономика]

Инвестором целлюлозного завода в Череповецком районе станет компания из ОАЭ

401
0
20.10.2019 [Общество]

В Вологде умер хранитель Дома Шахова, краевед и фотограф Леонид Стариков

1603
1
21.10.2019 [Происшествия]

Предприниматели устроили стрельбу в Кирилловском районе: пострадали три человека

2491
0

ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

Вологжанин украл мобильник и угрожал прыгнуть с балкона, когда за ним пришли полицейские
Инвестором целлюлозного завода в Череповецком районе станет компания из ОАЭ
Начальнику лесничества в Бабаевском районе дали взятку фальшивыми деньгами
Девочка-подросток из Грязовецкого района потратила с карты бабушки более 20 тысяч рублей
Участники акции «Ночь искусств» в Вологодском кремле смогут посетить палаты Иосифа Золотого
Фильм «Калина красная» Василия Шукшина обсудят на встрече с киноведом в областной библиотеке
В Лисицинском карьере под Вологдой нашли тело утонувшего летом мужчины
 


18.10.2019 [Общество]

В Белозерске два раза потратили деньги на проект стадиона, а теперь рискуют не построить его в срок

2512
0
21.10.2019 [БлогоVO]

Пришло время исправлять ошибки

485
0
20.10.2019 [Обзор Прессы]

Словарь канцеляризмов: 40 высокопарных фраз чиновников, которые не значат вообще ничего

709
0
При любом использовании материалов сайта обязательна гиперссылка на адрес newsvo.ru
Интернет-студия «Сайтово» — cоздание, реализация и техподдержка
Яндекс.Метрика