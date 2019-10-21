Начальнику лесничества в Бабаевском районе дали взятку фальшивыми деньгами

Бывший начальник лесничества в Бабаевском районе подозревается в вымогательстве и получении взятки. По версии следствия, чиновник предложил руководству лесопромышленного предприятия свое покровительство за финансовую помощь, а именно — возмещение затрат на аренду квартиры или строительство жилого дома.

Представитель предприятия, осознав, что действия начальника лесничества незаконны, сообщил об этом в УФСБ России по Вологодской области. Специалисты подготовили мужчину к передаче денег, снабдив его муляжом.

— 18.07.2019 подозреваемый получил сверток с денежными средствами в размере 4 тыс. рублей и муляжом денежных средств в виде пачки денежных купюр, полагая, что принял подлинные денежные средства в размере 120 тыс. рублей, в соответствии с ранее достигнутыми договоренностями. Передача денежных средств проходила под контролем сотрудников УФСБ России по Вологодской области. После выявления указанного факта подозреваемый с занимаемой должности уволился, — сообщает региональное управление следственного комитета.

По результатам проверки материалов оперативно-розыскной деятельности возбуждено уголовное дело о коррупционном преступлении. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего, ведется следствие.

Ранее NewsVo сообщал, что в марте этого года 30-летнего сотрудника череповецкого лесничества поймали с поличным при получении взятки в 20 тысяч рублей при продаже древесины для ее незаконного использования. От имени областного департамента мужчина заключил договоры купли-продажи лесных насаждений для собственных нужд с двумя покупателями, при этом сотрудник лесничества знал, что древесина не будет использоваться по целевому назначению. Позже выяснилось, что взятки от жителей принимал и другой, 37-летний сотрудник череповецкого лесничества.