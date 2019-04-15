В Череповце сотрудник лесничества за взятки продал древесину для ее незаконного использования

15.04.2019 [Общество]

В Череповце возбуждено уголовное дело в отношении бывшего сотрудника лесничества.

По версии следствия, мужчина, работая ведущим специалистом Череповецкого территориального отдела - государственного лесничества управления организации федерального государственного лесного надзора (лесной охраны) Департамента лесного комплекса, заключил в нарушение установленной очередности договоры с двумя жителями.

Договоры купли-продажи лесных насаждений для собственных нужд граждан заключались от имени департамента лесного комплекса области, при этом мужчина знал о намерении покупателей использовать древесину не по целевому назначению.

- За свои незаконные действия 22 марта подозреваемый в Череповце получил взятку в виде денег в размере 20 тысяч рублей. В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками ОЭБ и ПК ОМВД России по Череповецкому району он был застигнут с поличным при получении указанной суммы денег, - сообщает региональное управление следственного комитета.

Подозреваемый был уволен. Следователи СК России проверяют причастность его коллег к совершению аналогичных преступлений.

Возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 290 УК РФ (получение взятки должностным лицом за незаконные действия).

Отметим, что в Вологодской области уже несколько лет совершаются гораздо более крупные преступления в этой сфере - массовые незаконные вырубки леса

Тэги: взятки, коррупция, лес

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