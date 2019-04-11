Массовыми незаконными вырубками леса в Шекснинском районе занялась генпрокуратура 

Совет по правам человека при президенте России обратился в генеральную прокуратуру по факту массовых незаконных вырубок леса в Шекснинском районе. Это произошло после того, как жители Сизьмы направили письмо президенту Владимиру Путину и губернатору Вологодской области Олегу Кувшинникову, в котором описали масштаб незаконных вырубок возле своего села.

Текст письма опубликован на лесном форуме Гринписа, оно было написано 5 сентября 2018 года (ред. - текст письма целиком см. в галерее).

- Основное природное богатство нашей местности - лес. Площадь сельской подскотины (так мы называем близлежащий лесной массив) составляет около 200 га. В ней произрастают в основном хвойные деревья. Издревле там выделялись населению делянки заготовки древесины для ремонта домов, производился выпас скота, а также собирали грибы и ягоды. Лес всегда оберегался, без разрешения никто не мог вырубить и одной деловой елки. Но за последние два десятка лет уход и контроль за лесом ослабел, что привело к ухудшению его состояния. Мы надеялись, что будут приняты необходимые решения по организации лесоустройства и порядок будет наведен. Но вместо этого в августе-сентябре 2016 года в сиземскую подскотину заехала комплексная механизированная колонна лесозаготовителей и за две недели вырубила лес с деловой древесиной на площади 46 га, - пишут жители Сизьмы.

Фото вырубенного возле Сизьмы леса с сайта лесного форума Гринписа.

Жители также сообщили, что за месяц до этого та же колонна вырубила лес в Малой Сизьме. После этого территория была завалена порубочными остатками, изрезана колеями, а ближайшее поле превратилось в непроходимое месиво.

«Через лес протекает река Лапсора. Согласно законов вдоль ее русла должна быть природоохранная зона. Она вся исковеркана и для проезда завалена стволами деревьев», - сообщили сиземцы.

Люди утверждают, что у заготовителей не было никаких разрешительных документов на вырубку леса, стоимость украденной древесины составила около 30 миллионов рублей, а подобные незаконные рубки произведены и в других поселениях района.

По данному факту было возбуждено уголовное дело, но в августе 2017 года оно было приостановлено по причине... неустановления виновных лиц.

«В правдивость этого решения трудно поверить, так как были зафиксированы многочисленные факты деятельности конкретных заготовителей. При этом контроль районной прокуратуры за ходом следствия тоже был неудовлетворительным. Это признала в своем ответе областная прокуратура на запрос депутата ПС ШМР Драницина В.Л. в апреле 2018 года. Но активизации следствия после этого не проявилось», - заключили местные жители.

Они попросили губернатора взять дело под личный контроль.

В конце письма говорится, что его копию направили также для опубликования в газету «Звезда» Шекснинского района, однако найти это обращение на сайте газеты нам не удалось.

Фото вырубенного возле Сизьмы леса с сайта лесного форума Гринписа.

21 февраля на сайте совета при президенте Российской Федерации по развитию гражданского общества и правам человека появилась информация о том, что СПЧ попросил генпрокуратуру проверить законность резонансных случаев вырубки леса на нескольких землях сельскохозяйственного назначения, в том числе возле села Сизьма в Шекснинском районе.

Напомним, что аналогичная ситуация с бездействием в отношении "черных" лесорубов наблюдается в Череповецком районе, где уголовное дело по факту незаконной вырубки леса на землях сельхозназначения было также приостановлено по причине неустановления виновных лиц. Возле деревни Чаево в прошлом году было срублено почти 5000 деревьев, рубка проводилась в открытую, нарушители не скрывались: сотрудники природоохранной прокуратуры выяснили, что лесозаготовку проводило ООО «Биоэнергия». Благодаря неравнодушию жителей, уголовное дело было возбуждено снова.