Суд обязал две фирмы выплатить 210 млн рублей за незаконно вырубленный в Череповецком районе лес

Суд обязал ООО «Биоэнергия» и ООО КФХ «Шехонь-Агро» выплатить в бюджет Череповецкого района 210,16 млн рублей за незаконно вырубленный лес возле деревни Чаево. Летом-осенью 2018 года там было срублено 4960 деревьев пород сосна, ель, береза и осина на площади более шести гектаров. По данному факту возбуждено уголовное дело.

Отметим, что почти 5000 деревьев было срублено у всех на виду. О происходящем рядом с федеральной трассой А-114 произволе в начале августа в районную газету «Сельская новь» сообщили жители Уломского сельского поселения.

В Пошехонский районный суд Ярославской области (в этом регионе зарегистрировано КФХ «Шехонь-Агро») с иском о возмещении ущерба обратилась Череповецкая природоохранная прокуратура. В июле 2018 года в ведомство поступила информация от жителей, что в районе деревни Чаево незаконно рубят лес.

- Жители Череповца и Череповецкого района исконно использовали указанный лес для отдыха и сбора недревесных лесных ресурсов, лесные насаждения являлись защитным зеленым щитом, отделяющим деревню от федеральной трассы, - сообщает природоохранная прокуратура.

Выехав на место, сотрудники природоохранной прокуратуры выяснили, что лесозаготовка проводится сотрудниками и техникой ООО «Биоэнергия». Никаких документов на использование земельного участка и рубку лесных насаждений проверяющим не представили. Все, что смогли показать сотрудникам прокуратуры лесорубы – договор аренды спецтехники с экипажем «для целей расчистки от древесно-кустарниковой растительности земельного участка», заключенный ООО «Биоэнергия» и ООО «КФХ «Шехонь-Агро».

Выяснилось, что участок, на котором вырубался лес, - это земли сельхозназначения. В 1992 году он был предоставлен в постоянное бессрочное пользование ЗАО «Уломское». 5 октября 2015 года АО «Уломское» прекратило свою деятельность в связи с реорганизацией в форме присоединения к АО «Вега МТЗ». 24 ноября 2016 года АО «Вега МТЗ» заключило договор с ООО «КФХ «Шехонь-Агро», согласно которому предоставило второй фирме часть своего участка площадью 200 га в аренду за 10 тысяч рублей в месяц.

На суде КФК указывало на данный договор как на как обоснование своего права использовать данный земельный участок для своей деятельности, в том числе и для рубки произраставших на нем деревьев. Однако сделка об аренде участка была признана судом незаконной.

- Судом установлено, что на момент подписания договора от 24.11.2016 года, передаваемый по нему земельный участок площадью 200 га не сформирован как самостоятельный объект права в установленном законом порядке, его границы на местности не определены, межевание не произведено, на кадастровый учет он не поставлен, - говорится в решении суда.

Кроме того, поскольку участок был передан АО «Вега МТЗ» в пользование, оно не имело права им распоряжаться (продавать, сдавать в аренду весь или частично). Поэтому фирму обязали вернуть КФК все деньги, которые она получила от клиента по незаконно заключенной сделке.

Скриншот видео о вырубке леса телеканала Вести-35.

Суд также посчитал, что, заключая договор об аренде, ООО «КФХ «Шехонь-Агро» знало о неиспользовании сельхозугодий на протяжении длительного времени и не собиралось использовать землю по назначению, «а желало использовать участок с нарушением условий договора, требований законодательства, с целью вырубки на нем лесных насаждений и извлечения выгоды». Доводы ответчиков о том, что они «никакой рубкой лесных насаждений не занимались, а расчищали сельхозугодья», суд признал несостоятельными.

- Ответчиками – ООО «БИОЭНЕРГИЯ» и ООО «КФХ «Шехонь-Агро» производилась заготовка древесины в значительных масштабах, выбирались здоровые деревья хвойных пород, пни, порубочные остатки, поваленные деревья, напротив, остались брошенными на вырубленных участках, - говорится в решении суда.

ООО «Биоэнергия» на суде пыталось уйти от ответственности, заявив, что просто предоставляло технику для заготовки леса в аренду, представив копию договора. Представитель компании заявил, что само предприятие не может нести ответственность за действия лиц, использовавших эту технику. Тем не менее, доказано, что рубку леса на месте выполняли именно сотрудники ООО «Биоэнергия».

Ответчики также указывали на то, что следствие по уголовному делу, возбужденному... «в отношении неустановленного лица» приостановлено:

- В связи с тем, что лицо, виновное в незаконной рубке деревьев так и не установлено, оснований для возложения гражданско-правовой ответственности до установления виновных лиц в порядке уголовного судопроизводства, не имеется, - заверяли на суде представители ООО «Биоэнергия».

Эти доводы суд также отклонил, посчитав, что непривлечение лица к административной, уголовной, дисциплинарной ответственности не исключает возможности возложения на него обязанности по возмещению вреда окружающей среде. Интересно, кто в то время в правоохранительных органах так и не смог установить лиц, вырубивших почти 5 тысяч деревьев?

В итоге суд постановил взыскать ущерб, нанесенный природе, с КФК «Шехонь-Агро» и ООО «Биоэнергия».

- Взыскать с ООО «Крестьянское фермерское хозяйство «Шехонь-Агро» и ООО «БИОЭНЕРГИЯ» в солидарном порядке в пользу бюджета Череповецкого муниципального района Вологодской области ущерб в сумме 210 163 877 руб.

В Череповецкой природоохранной прокуратуре корреспонденту Newsvo пояснили, что уголовное дело по факту незаконной рубки в итоге все-таки было возбуждено полицией, и сейчас находится на стадии предварительного следствия.