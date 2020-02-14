Подозреваемого в получении взятки специалиста Вытегорского лесничества отстранили от должности

14.02.2020 [Происшествия]

В Вытегре суд по ходатайству следователей временно отстранил от должности старшего специалиста Вытегорского территориального отдела государственного лесничества, подозреваемого в получении взятки.

«Поскольку подозреваемый продолжил работать в указанной должности, а у следствия имеются достаточные основания полагать, что он может продолжить осуществлять преступную деятельность, либо может оказывать влияние на участников уголовного судопроизводства, используя имеющийся административный ресурс, с целью добиться с их стороны определенных действий или решений, изменения показаний, а также может уничтожить доказательства, либо иным путем воспрепятствовать производству по уголовному делу, то следователь ходатайствовал перед судом об отстранении его от должности», — пресс-служба СУ СК РФ по Вологодской области

Суд отстранил подозреваемого от должности на период срока предварительного следствия и судебного разбирательства по уголовному делу.

Как ранее сообщал NewsVo, специалист лесничества подозревается в получении 30 тысяч рублей от индивидуального предпринимателя за помощь в подготовке документов, необходимых для отвода лесосек, и последующем заключении договора купли продажи лесных насаждений.

Уголовное дело было возбуждено по результатам проверки, проведённой УФСБ России по Вологодской области. Расследование продолжается.

 

Тэги: взятка

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