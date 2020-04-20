Более 60 млн. рублей в год уходит из бюджета на содержание машин правительства Вологодской области

Более 60 млн. рублей в год тратится из бюджета Вологодской области на содержание автомобилей регионального правительства. NewsVo запросил у чиновников информацию об их автопарке.

В ответе на журналистский запрос говорится, что на балансе бюджетного учреждения Вологодской области «Автотранспортное хозяйство» числится 83 транспортных средства, в основном, «марок TOYOTA, SKODA, FORD, а также BMW, LEXUS, VOLKSWAGEN, CHEVROLET, UAZ, MITSUBISHI, HYUNDAI, MERCEDES-BENZ». Понятно, что стоимость содержания УАЗа и «Мерседеса» отличается, однако мы попросили озвучить средние цифры.

«В среднем содержание одной единицы транспортного средства в день с учетом ГСМ, ремонта, технического обслуживания, системы Глонасс составляет 2 300 рублей», — пояснили в правительстве.

То есть в месяц одна машина обходится бюджету в среднем в 69 тысяч рублей. Значит, 83 машины - в 5,7 млн рублей (в месяц). Следовательно, в год на все автомобили правительства Вологодской области тратится более 68 млн. рублей.

Ранее NewsVo сообщал, что «Автотранспортное хозяйство» собирается в ближайшее время приобрести еще четыре легковых автомобиля. На покупку «седанов» запланировано более 9 млн рублей. Аукцион на поставку машин был объявлен 13 апреля, заявки на участие в нем будут принимать до 23 числа. Начальная (максимальная)цена контракта 9 116 666 рублей 68 копеек. За эти деньги чиновники планируют приобрести четыре легковых машины черного цвета, причем требуется три одинаковых авто, и одно, судя по документации, отличающееся от остальных. Средняя цена каждого из трех автомобилей 2,3 миллиона рублей, одну машину планируется приобрести примерно за 2,2 миллиона.

Кроме того, на благоустройство территории вокруг гаражей автотранспортного хозяйство области собирались потратить более 6 млн рублей.