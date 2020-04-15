9 млн рублей из бюджета Вологодской области планируют потратить на покупку легковых авто

15.04.2020 [Общество]

Бюджетное учреждение Вологодской области «Автотранспортное хозяйство» собирается в ближайшее время приобрести четыре легковых автомобиля. На покупку «седанов» запланировано более 9 млн рублей.

Аукцион на поставку машин был объявлен 13 апреля, заявки на участие в нем будут принимать до 23 числа. Начальная (максимальная)цена контракта 9 116 666 рублей 68 копеек. За эти деньги чиновники планируют приобрести четыре легковых машины черного цвета, причем требуется три одинаковых авто, и одно, судя по документации, отличающееся от остальных. Средняя цена каждого из трех автомобилей 2,3 миллиона рублей, одну машину планируется приобрести примерно за 2,2 миллиона.

Во всех машинах будет кожаная обивка, в трех авто трехзонный климат-контроль, подогрев всех сидений, камера заднего вида и аудиосистемы, в одном будет двухзонный климат-контроль, подогрев только передних сидений.

Ранее NewsVo сообщал, что в 2020 году  автотранспортное хозяйство уже объявляло аукционы на покупку автомобилей. Так, в феврале из бюджета Вологодской области планировали потратить 8 млн рублей на покупку четырех машин стоимостью от 1,5 до 2,5 миллионов рублей за счет областной субсидии. В документации сказано, что хозяйству требовались легковые машины: две мощностью от 150 до 200 лошадиных сил и две от 245 лошадиных сил до 250. Первые две машины должны были быть подешевле - с тканевой обивкой сидений, механической регулировкой сиденья водителя, без автоматического паркинга. Две другие наоборот - с кожаным салоном, в полной комплектации: кроме кожаного салона там должен был быть трехзонный климат-контроль, легкосплавные диски, передние и задние датчики парковки, тонировка задних стекол и дверей и т.д. Однако аукцион не состоялся. На него была подана одна заявка, которая была отклонена.

В ноябре 2018 года в правительстве Вологодской области заявили о том, что чиновники пересядут на бюджетные малолитражки «Skoda Rapid», которые гораздо дешевле в эксплуатации. В октябре 2019 года, в Вологодской области прошли аукционы на покупку автомобилей за счет бюджета на сумму около 10 миллионов рублей.

Тэги: госзакупки
Сюжет: автомобили правительства Вологодской области

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