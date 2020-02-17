Правительство Вологодской области планирует потратить 8 млн рублей на покупку четырех машин

17.02.2020 [Общество]

Из бюджета Вологодской области планируют потратить 8 млн рублей на покупку четырех машин. Соответствующий аукцион объявило бюджетное автотранспортное учреждение Вологодской области «Автотранспортное хозяйство».

Всего планируется купить четыре автомобиля стоимостью от 1,5 до 2,5 миллионов рублей. Учреждение планирует закупить машины за счет областной субсидии. В документации сказано, что хозяйству требуются легковые машины: две мощностью от 150 до 200 лошадиных сил и две от 245 лошадиных сил до 250. 

В двух машинах, согласно техзаданию, должна быть тканевая обивка сидений, в двух остальных  – кожаная. Первые две машины явно дешевле – с механической регулировкой сиденья водителя, без автоматического паркинга. Еще два авто, которые планируют закупить областные власти, в полной комплектации: кроме кожаного салона там должен быть трехзонный климат-контроль, легкосплавные диски, передние и задние датчики парковки, тонировка задних стекол и дверей и т.д. 

Судя по обоснованию начальной (максимальной) цены контракта, первые два авто, в среднем, должны обойтись бюджеты в 1 596 000 рублей, вторая пара в 2 489 613 рублей. Под описание автомобилей подходит "Тойота Камри" в стандартной и люксовой комплектации. Аукцион на закупку авто должен состоятся 21 февраля. Начальная (максимальная) цена контракта  - 8 171 226,66 рублей. 

Ранее NewsVo сообщал, что в ноябре 2018 года в правительстве Вологодской области заявили о том, что чиновники пересядут на бюджетные малолитражки «Skoda Rapid», которые гораздо дешевле в эксплуатации. Несколько месяцев назад, октябре 2019 года, в Вологодской области прошли аукционы на покупку автомобилей за счет бюджета на сумму около 10 миллионов рублей.

Тэги: бюджет
Сюжет: автомобили правительства Вологодской области

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