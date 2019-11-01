В правительстве Вологодской области потратят около 10 миллионов рублей на покупку новых авто

В октябре в Вологодской области прошли аукционы на покупку автомобилей за счет бюджета на сумму около 10 миллионов рублей. Аукционы проводились через бюджетное автотранспортное учреждение Вологодской области «Автотранспортное хозяйство».

Так, первый аукцион на покупку шесть легковых машин состоялся 18 октября. Его выиграло ООО «Мартен», предложив поставить авто за 8 595 000 рублей. В тот же день был проведен аукцион на закупку авто стоимостью 1 032 750 рублей, однако на него поставщиков не нашлось. Кроме того, 18 октября был объявлен аукцион на покупку машины стоимостью 1 230 633 рубля - его результаты объявят 5 ноября.

Все автомобили, которые хочет приобрести бюджетное учреждение — полностью укомплектованные моноприводные седаны.

Как ранее писал NewsVo, что в прошлом году в правительстве Вологодской области сообщили, что чиновники пересядут на бюджетные автомобили. Для этих целей были выбраны «Шкоды Рапид».