Пир во время чумы: бюджетные деньги в Вологодской области продолжают тратить на праздники

Наталья Рюмина

Жители Вологодской области думают, как бы пережить карантин и не умереть с голода - никто не знает, как долго он продлится. Тем временем власти продолжают жить на широкую ногу - заказывают прямо во время карантина проведение мероприятий и не отменяют уже проведенные миллионные закупки на праздники и благоустройство гаражей для своих авто.

Война войной, а праздники по расписанию

В конце февраля активизировался презентационно-сервисный центр Вологодской области во главе с новым руководителем. Основная деятельность ПСЦ - закупка сувениров и организация праздничных мероприятий, отчего в период кризиса и карантина власти, видимо, оказались не готовы отказаться.

Так, 20 марта на сайте госзакупок появился аукцион на «Оказание услуг по обеспечению организации и проведения мероприятий межведомственного характера, проводимых органами исполнительной государственной власти Вологодской области в мае 2020 года» на сумму 2 490 422,12. 31 марта закупка была автоматически переведена на этап «Работа комиссии». Ее никто не отменил, хотя не известно, как будут обстоять дела в мае с карантином и вообще с социально-экономической ситуацией в регионе.

В закупке на май заказано три мероприятия: V Региональный конкурс по профессиональному мастерству среди инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья «Абилимпикс», который должен пройти в мае этого года в течение трех дней на шести площадках Вологды и Череповца, VII Межрегиональная практическая сессия «Управление персоналом: Стратегии. Инновации. Развитие», XI межрегиональный форум «Современные информационные технологии: для государства и общества», который будет проходить так же в течение трех дней.

X межрегиональный форум «Современные информационные технологии: для государства и общества», 2019 год, фото из группы мероприятия в соцсети

По традиции, презентационно-сервисным центром заказаны ковровые дорожки, аудио-системы, блокноты (около 700 штук), ручки, бейджи, флаги, рамки, грузовые автомобили и так далее.

Ранее, в феврале, презентационно-сервисный центр заказывал «Оказание услуг по обеспечению организации и проведения мероприятий межведомственного характера, проводимых органами исполнительной государственной власти Вологодской области в апреле 2020 года». Этот аукцион выиграло ООО «РА Апрель» с предложением в 2 920 427,44 рубля.

Закупка так же не отменена, хотя одно из мероприятий в стопроцентной вероятности должно попасть на время карантина – это XIX Межрегиональная выставка туристического сервиса и технологий гостеприимства «Ворота Севера». Выставка должна пройти 10-11 апреля 2020 года в Русском доме.

Также на апрель заказано мероприятие, посвященное Международному Дню памяти жертв радиационных аварий и катастроф, 26 апреля 2020 года, региональный форум с международным участием «Право и экономика: стратегии регионального развития», который будет проходит 4 дня – с 21 по 24 апреля 2020 года и стратегическая сессия инвестиционного развития Вологодской области, назначенная на 15 апреля 2020 года.

Ко всему прочему в закупке заказано размещение видеороликов на трех телеканалах и два аудиоролика на радио.

На этой неделе РБК со ссылкой на источники Минобороны и Кремля сообщили, что из-за ситуации с коронавирусом власти РФ рассматривают разные сценарии проведения парада Победы. Так, рассматривается возможность переноса мероприятия на осень и проведение его в полноформатном режиме или проведение парада Победы 9 мая без зрителей.

Ждем худшего, надеемся на лучшее?

В отличие от Москвы вологодские чиновники, видимо, надеются на лучшие варианты развития событий, связанных с эпидемией.

Так, 30 марта БУК ВО «Центр народной культуры» разместил закупку на «Оказание услуг по организации и проведению Гала-концерта областного фестиваля народного творчества ветеранов «Родники российских деревень», посвященного 75-летию Победы Советского народа в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов». Начальная (максимальная) цена контракта – 500 тысяч рублей.

Провести гала-концерт планируют 7 мая на площади Возрождения. Причем на концерт должно приехать много людей, в закупке сказано, что подрядчику необходимо будет предоставить помещения в пешей доступности от места проведения гала-концерта для размещения 1500 участников мероприятия.

Не отстал от Центра народной культуры и департамент труда и занятости населения. 30 марта ведомство разместило закупку на «оказание услуг по организации и проведению областного Праздника труда» с начальной ценой контракта в 330 тысяч рублей. Результатом мероприятия должна стать популяризация вопросов охраны труда среди населения, привлечение внимания детей к безопасному труду родителей, награждение победителей областных конкурсов.

Также не забыли чиновники про благоустройство территорий для своих дорогостоящих авто. 30 марта закончился прием заявок на благоустройство территории вокруг гаражей автотранспортного хозяйство области. Подрядчик пока еще не определен. Начальная цена контракта - 6 382 500 рублей. Место выполнения работ - г. Вологда, ул. Ленина, д. 7а, 13а. Судя по прошлогодним закупкам – это гаражи, где «обитают» дорогостоящие машины чиновников правительства области.

Скриншот с Яндекс-карт

Подрядчику предстоит благоустроить 3200 квадратных метров территории – уложить новый асфальт и засеять газон. Что интересно, в прошлом году на капитальный ремонт гаражей было потрачено 4,7 млн рублей. За эти деньги были выполнены работы по отделке фасадов зданий и внутренней отделки, ремонту крыши гаражных боксов и административного здания.