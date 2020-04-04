Контракт Презентационно-сервисного центра Вологодской области на проведение мероприятий в апреле, заключенный с РА «Апрель», будет расторгнут

2 апреля на NewsVo вышла статья о том, что в Вологодской области продолжают проводить госзакупки на организацию праздников, которые могут быть отменены из-за введенного в регионе режима самоизоляции.

В ней, в частности, говорилось о том, что в феврале Презентационно-сервисный центр Вологодской области заказывал «Оказание услуг по обеспечению организации и проведения мероприятий межведомственного характера, проводимых органами исполнительной государственной власти Вологодской области в апреле 2020 года». Этот аукцион выиграло ООО «РА Апрель» с предложением в 2 920 427,44 рубля.

Согласно данным, изложенным документации к аукциону, в апреле за эти деньги планировалось провести четыре мероприятия: выставка «Ворота Севера» (10-11 апреля), региональный форум с международным участием «Право и экономика: стратегии регионального развития» (21-24 апреля), стратегическая сессия инвестиционного развития Вологодской области (15 апреля), а также мероприятие, посвященное Международному Дню памяти жертв радиационных аварий и катастроф (26 апреля).

Контракт подписали 16 марта. В предыдущей нашей публикации говорилось, что эта закупка, несмотря на введение режима самоизоляции, не отменена, хотя мероприятия явно не смогут быть проведены. Этот вывод мы сделали из-за того, что никаких пометок об изменении, расторжении госконтракта на сайте нет. Тем не менее, при более внимательном рассмотрении вопроса оказалось, что мероприятия в указанные сроки проводиться не будут, а решение о расторжении контракта было принято еще 19 марта.

— Дело в том, что срок исполнения — это существенное условие контракта. У нас по контракту до 30 апреля. В связи с этим и в соответствии с ГПК контракт расторгается, а не переносится его исполнение, — пояснила NewsVo директор ООО «РА Апрель» Жанна Левашова.

Поскольку, кроме проведения самих публичных мероприятий, подрядчик обязался изготовить книгу о вологжанах-участниках ликвидации последствий катастрофы на Чернобыльской АЭС, контракт решили выполнить в этой части и расторгнуть по всей остальной.

— А так как в контракт входит не только проведение мероприятия (на который был запрет), но и сопутствующие услуги (как издание книги), в которых заказчик заинтересован, то и было принято решение расторгнуть контракт по фактически оказанным услугам, после их оплаты. Поскольку эти услуги нами еще не оказаны, то и контракт продолжает действовать, и на ЕИС (ред. — на сайте госзакупок) видно только это. Изменения будут видны только после подписания соглашения о расторжении, — отмечает Жанна Левашова.

Редакция NewsVo сожалеет о том, в что в предыдущей публикации оказалась не совсем точная информация.

Отметим также, что три из четырех мероприятий, которыми должно было заниматься «РА Апрель», перенесены на другие даты. Так, «Ворота Севера» планируют провести в сентябре, форум «Право и экономика» — в марте 2021 года, инвестиционную сессию перенесли с 15 апреля на 22 мая 2020 года. Соответствующие объявления появились на официальных ресурсах ведомств-организаторов. Однако, в любом случае, для их проведения властям придется проводить новые госзакупки.