Продуктовые наборы для детей-льготников в Вологде с 22 апреля начнут выдавать в школах

В Вологде родители льготных категорий школьников должны будут сами забрать продуктовые наборы на время дистанционного обучения. Право на получение набора продуктов имеют дети из малообеспеченных и многодетных семей, дети с ОВЗ, школьники, состоящие на учете в противотуберкулёзном диспансере.

— Детям с ограниченными возможностями здоровья продуктовые наборы доставим, как и в прошлый раз, с помощью волонтеров. Эта работа стартует в понедельник, 20 апреля. Сухое питание для учеников начальной школы, а также среднего и старшего звена будем выдавать на базе школ — пункты раздачи будут работать на крыльце учебных заведений. Ориентировочно это начнется со среды, 22 апреля. Родители должны приходить за наборами по графику, чтобы избежать скопления людей, — говорит мэр Вологды Сергей Воропанов.

Школы уже разрабатывают эти графики. Каждому из получателей набора позвонят и пригласят подойти в учебное заведение, назначив конкретную дату и время.

Ранее NewsVo сообщал, что на период дистанционного обучения школьников в Вологодской области приняли решение о замене бесплатного или льготного питания детей выдачей продуктовых наборов. Родителям оформлять дополнительные заявления или справки не требуется, выдача будет осуществляться на основании ранее представленных документов на бесплатное питание. В начале апреля в Вологде приняли решение доставлять наборы школьникам с помощью волонтеров, однако оказалось, что добровольцев с транспортом не так много.