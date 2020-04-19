Число заразившихся коронавирусом в Вологодской области достигло 100 человек

19.04.2020 [Общество]

За последние сутки коронавирусную инфекцию диагностировали ещё у 7 жителей Вологодской области. Таким образом число заболевших в регионе достигло 100 человек. Такие данные приводит оперативный штаб региона.

Лидером по числу заражений продолжает оставаться Череповец. Диагноз COVID-19 здесь поставлен 51 пациенту, в Вологде — 32. Также заболевшие выявлены в Кадуйском (2), Шекснинском (5), Великоустюгском (3), Вологодском (2), Кич-Городецком (1), Устюженском (1), Череповецком (2) и Нюксеницком (1) районах области. С начала эпидемии выздоровело 13 человек.

Всего на сегодняшний день в России зарегистрировано 42 853 случая коронавируса в 85 регионах. 361 пациент скончался, выздоровел 3 291 человек.

Ранее NewsVo писал, что в Вологде у одного из сотрудников лаборатории поликлиники № 1 диагностировали коронавирусную инфекцию. Медучреждение продолжает работать, а лабораторию на втором этаже временно закрывали, чтобы произвести дезинфекцию.

Тэги: коронавирус
Сюжет: Пандемия коронавируса

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