На трассе Чекшино-Тотьма начались ремонтные работы

17.04.2020 [Общество]
На трассе Чекшино-Тотьма начались ремонтные работы

На 52 километре дороги Чекшино-Тотьма-Нюксеница-Великий Устюг в Сокольском районе 17 апреля начались ремонтные работы, сообщает пресс-служба губернатора Вологодской области. Всего на ремонт этой трассы "картами", как ранее сообщал NewsVo, выделено 150 млн. рублей, подрядчик - компания «Вологодавтодор».

«Мы завершаем подготовку участка протяженностью почти 7 километров в Сокольском районе – фрезой снимаем старое разрушенное покрытие, затем приступим к укладке выравнивающего слоя и после уложим верхний слой, уплотним покрытие катками и подсыплем обочины. На объекте задействовано порядка 40 специалистов», – сказал директор компании «Вологодавтодор» Николай Колпаков.   

На своей странице в соцсети глава региона Олег Кувшинников написал, что наиболее разрушенные участки дороги, 15 километров, отремонтируют к 1 июня. Также продолжится ямочный ремонт.

Ранее сообщалось, что трассу на Великий Устюг обещают передать в федеральную собственность до конца 2020 года. Об этом после совещания с министром транспорта России Евгением Дитрихом заявил губернатор Вологодской области.

Тэги: ремонт дорог
Фото пресс-службы губернатора Вологодской области

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