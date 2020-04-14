Дорогу на Великий Устюг через Нюксеницу передадут в федеральную собственность до конца 2020 года

14.04.2020 [Общество]

Трассу Чекшино-Тотьма-Нюксеница-Великий Устюг обещают передать в федеральную собственность до конца 2020 года. Об этом после совещания с министром транспорта России Евгением Дитрихом заявил губернатор Вологодской области.

- Принято решение до конца года принять в федеральную собственность автодорогу Чекшино-Тотьма-Нюксеница-Великий Устюг-Котлас-Куратово. До этого времени будем ремонтировать картами наиболее разрушенные участки, - сообщил на своей странице Олег Кувшинников.

На ремонт дороги из областного бюджета в 2020 году выделено 150 млн рублей.

Ранее NewsVo сообщал, что ремонт наиболее разрушенных участков дороги обещают провести уже к лету 2020 года. Сейчас трасса вызывает серьезные нарекания у водителей, особенно на участке Чекшино-Тотьма. По данным пресс-службы губернатора, дорога разрушилась из-за интенсивного движения большегрузов и, прежде всего, лесовозов.

— При этом стационарный пост весогабаритного контроля на данном участке расположен всего один, и он, по словам водителей, большую часть времени остается закрытым. Сверхвысокие нагрузки, а также постоянные осадки и частые переходы температуры воздуха через нулевую отметку свели на нет усилия дорожников по ремонту разрушенных участков с помощью новой технологии холодной асфальтобетонной смеси. Как показала практика, новая методика в данных условиях оказалась малоэффективной

Тэги: дороги, ремонт

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