Дорогу на Великий Устюг через Нюксеницу передадут в федеральную собственность до конца 2020 года

Трассу Чекшино-Тотьма-Нюксеница-Великий Устюг обещают передать в федеральную собственность до конца 2020 года. Об этом после совещания с министром транспорта России Евгением Дитрихом заявил губернатор Вологодской области.
- Принято решение до конца года принять в федеральную собственность автодорогу Чекшино-Тотьма-Нюксеница-Великий Устюг-Котлас-Куратово. До этого времени будем ремонтировать картами наиболее разрушенные участки, - сообщил на своей странице Олег Кувшинников.
На ремонт дороги из областного бюджета в 2020 году выделено 150 млн рублей.
Ранее NewsVo сообщал, что ремонт наиболее разрушенных участков дороги обещают провести уже к лету 2020 года. Сейчас трасса вызывает серьезные нарекания у водителей, особенно на участке Чекшино-Тотьма. По данным пресс-службы губернатора, дорога разрушилась из-за интенсивного движения большегрузов и, прежде всего, лесовозов.
— При этом стационарный пост весогабаритного контроля на данном участке расположен всего один, и он, по словам водителей, большую часть времени остается закрытым. Сверхвысокие нагрузки, а также постоянные осадки и частые переходы температуры воздуха через нулевую отметку свели на нет усилия дорожников по ремонту разрушенных участков с помощью новой технологии холодной асфальтобетонной смеси. Как показала практика, новая методика в данных условиях оказалась малоэффективной