На ремонт трассы Чекшино-Тотьма дополнительно выделят 150 млн рублей

В правительстве Вологодской области озвучили сумму, которая будет выделена из бюджета Вологодской области на ремонт трассы Чекшино-Тотьма.

— Решение принято: мы будем ремонтировать картами эту дорогу. 150 млн рублей будет дополнительно выделено из бюджета Вологодской области на ремонт до передачи этой дороги в федеральную собственность, — заявил на оперативном совещании 2 марта глава региона Олег Кувшинников.

Ранее NewsVo сообщал, что ремонт наиболее разрушенных участков дороги обещают провести уже к лету 2020 года. По данным пресс-службы губернатора, дорога разрушилась из-за интенсивного движения большегрузов и, прежде всего, лесовозов.

— При этом стационарный пост весогабаритного контроля на данном участке расположен всего один, и он, по словам водителей, большую часть времени остается закрытым. Сверхвысокие нагрузки, а также постоянные осадки и частые переходы температуры воздуха через нулевую отметку свели на нет усилия дорожников по ремонту разрушенных участков с помощью новой технологии холодной асфальтобетонной смеси. Как показала практика, новая методика в данных условиях оказалась малоэффективной.

Параллельно областные власти будут проводить работу по ускорению передачи всей дороги от Чекшино до Великого Устюга в федеральную собственность, чтобы процесс был завершен уже к середине 2020 года, а не к концу.